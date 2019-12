"Coincidência" anima ainda mais os torcedores do Flamengo na final do Mundial

Rubro-Negros se apegam a todos os detalhes para acreditar na conquista do título

A decisão do entre e está prestes a iniciar no Estádio Khalifa, em Doha, no Qatar. E a torcida Rubro-Negra se apega à superstições e coincidências para crer em mais um título do clube na competição.

Superstição:

O Liverpool, até hoje, disputou três finais de mundiais de clubes e sempre deixou o gramado sem marcar gols contra: o Flamengo em 1981 (3 a 0), o Independiente em 1984 (1 a 0), e em 2005 (1 a 0).

Coincidência:

Os números também estão na cabeça da torcida Rubro-Negra. Isso porque, em 2005 o São Paulo foi campeão mundial justamente em cima do Liverpool. Sete anos depois, em 2012, foi a vez do bater o . Agora, outros sete anos depois, o Flamengo volta ao mundial para enfrentar novamente um inglês e conhecido rival: o Liverpool.

Além disso, nas três ocasiões entre brasileiros e ingleses, os times do "país do futebol" saiu vencedor.

Será que Flamengo vai manter essa escrita?

