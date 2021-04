Coimbra x Cruzeiro: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Times entram em campo nesta quarta-feira (7), pela oitava rodada do Campeonato Mineiro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Cruzeiro visita o Coimbra nesta quarta-feira (7), às 17h30 (de Brasília), no estádio Independência, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Coimbra x Cruzeiro DATA Quarta-feira, 7 de abril de 2021 LOCAL Independência, Belo Horizonte, MG HORÁRIO 17h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro

Assistentes: Leonardo Henrique Pereira e Weyder Marques Borges

Quarto árbitro: Vinicius Marcius Marinho

ONDE VAI PASSAR?



Raposa busca mais uma vitória no Mineiro / Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro

A partida será transmitida pelo Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Fora de casa, o Cruzeiro busca mais uma vitória no campeonato estadual. Para o jogo desta quarta-feira, a Raposa não terá Manoel, suspenso, e que deve ser susbtituído por Weverton. Quem também está fora é Eduardo Brock, lesionado.

O Cruzeiro informa que todos os atletas e membros da comissão técnica testados para Covid-19, seguindo o protocolo para duas próximas partidas, tiveram resultados negativos.



Os testes foram feitos pela Target Biologia Molecular 👊



— Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) April 6, 2021

Do outro lado, o Coimbra precisa do triunfo para tentar escapar da zona de rebaixamento.

Provável escalação do Cruzeiro:Fábio, Cáceres, Weverton, Ramon, Matheus Pereira, Adriano, Matheus Barbosa, Marcinho, Airton, Bruno José e Rafael Sobis.

Provável escalação do Coimbra: Jori, Filipi, Diogo Henrique, Carciano, Lucas Hipólito, Thomás, Kauê, Marquinho, Igor, Guilherme Santos e Rafhael Lucas.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 1 x 0 Athletic Campeonato Mineiro 14 de março de 2021 América-MG 1 x 0 Cruzeiro Campeonato Mineiro 21 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Coimbra x Cruzeiro Campeonato Mineiro 7 de abril de 2021 17h30 (de Brasília) Cruzeiro x Atlético-MG Campeonato Mineiro 11 de abril de 2021 16h (de Brasília)

COIMBRA

JOGO CAMPEONATO DATA Boa 2 x 1 Coimbra Campeonato Mineiro 12 de março de 2021 Boa 1 x 2 Uberlândia Campeonato Mineiro 18 de março de 2021

Próximas partidas