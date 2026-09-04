Cody Gakpo rouba a cena no Liverpool e coloca a contratação milionária Bradley Barcola em alerta imediato

Cody Gakpo deixou que seu futebol falasse após uma semana turbulenta, repleta de especulações sobre transferências. O atacante do Liverpool foi de grande importância contra o Ipswich Town, com duas assistências, ambas para Alexander Isak. Os Reds venceram o recém-promovido fora de casa por 2 a 0, muito por causa disso.

O Liverpool começou bem a partida e a bola já estava na rede muito rapidamente. Gakpo, que nesta semana foi ligado várias vezes a uma saída do Liverpool, colocou a bola com precisão nos pés de Isak após uma jogada fulminante, e o atacante bateu forte. Kjell Scherpen ainda tocou nela, mas não conseguiu evitar o gol: 1 a 0.

Pouco depois, saiu mais um. Desta vez, a assistência de Gakpo foi ainda mais bonita. O holandês colocou a bola com a parte de fora do pé no caminho de Isak, que assim ficou imediatamente em boa posição para finalizar. O sueco driblou seu marcador e empurrou a bola por baixo de Scherpen. O goleiro estava muito adiantado e não foi bem no lance.

Assim, a partida já estava praticamente decidida em dez minutos. O Liverpool diminuiu o ritmo e passou a esperar principalmente por perdas de bola do Ipswich em seu próprio campo. Dessa forma, a equipe do técnico Andoni Iraola ainda levou perigo várias vezes antes do intervalo.

Dominik Szoboszlai arriscou com perigo em duas ocasiões de fora da área, mas Scherpen tinha resposta para ambas. Alexis Mac Allister também tentou de fora da área, mas chutou raspando por cima. Do outro lado, o Liverpool pouco sofreu com o Ipswich.

Depois do intervalo, o jogo foi se arrastando um pouco, sem que realmente acontecesse muita coisa diante dos dois gols. Szoboszlai pensou que ganharia um pênalti depois de ser derrubado na área, mas, após uma longa checagem do VAR, ficou constatado que ele estava em impedimento na origem da jogada.

Enquanto isso, a contratação milionária Bradley Barcola também havia entrado no time do Liverpool, com Gakpo passando naquele momento a atuar de forma mais centralizada no ataque. No entanto, o francês ainda não conseguiu deixar sua marca de imediato. Felizmente, isso também não era realmente necessário, porque a vitória já estava garantida para o Liverpool: 2 a 0.