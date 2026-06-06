Cody Gakpo revela o conteúdo da mensagem que enviou a Arne Slot após ser dispensado do Liverpool

Cody Gakpo acredita que a seleção holandesa tem chances de conquistar o título da Copa do Mundo, segundo ele mesmo declarou à ESPN. Após uma temporada decepcionante no Liverpool, que custou o cargo a Arne Slot, Gakpo já conseguiu se recompor rapidamente.

“Por muitas razões, este é um torneio especial”, começa o atacante. “Mas, para nós, é especialmente especial porque, como grupo, acreditamos firmemente que podemos vencer. É preciso ter confiança e fé no que se faz. Este grupo tem isso. A chance de conquistar o título mundial é, portanto, real; caso contrário, não precisaríamos participar.”

Para Gakpo, as circunstâncias são boas, pois ele vai ser pai pela segunda vez. “Estou grato. É uma dádiva de Deus, estou muito feliz com isso. Isso só me dá mais coragem. É algo especial e bonito para mim, minha namorada e minha família.”

Da última vez que Gakpo estava prestes a se tornar pai, ele fez um Euro fantástico. “Por isso também planejamos assim”, diz ele com um piscar de olhos. “Esses são momentos especiais na carreira. Isso libera uma energia extra em todos, inclusive em mim.”

Gakpo, de 27 anos, teve uma temporada “turbulenta” no Liverpool. “Isso teve muitos motivos. No fim das contas, precisamos deixar isso para trás e seguir em frente com o que queremos alcançar. Acho que ajuda estar em um ambiente diferente. E poder ter um novo objetivo para lutar.”

Devido aos resultados decepcionantes do Liverpool, Slot foi demitido no fim de semana passado. Essa notícia causou impacto no grupo de jogadores, conta Gakpo. “É uma pena que o técnico tenha sido demitido. Nenhum dos jogadores esperava por isso. Mas é o que é. Muitos jogadores estão se preparando para a Copa do Mundo, então terão que superar isso rapidamente.”

Gakpo entrou em contato com Slot depois de saber da notícia. “Mandei uma mensagem para ele”, conta. “Para agradecer pelos últimos dois anos, com a temporada passada, claro, como ponto alto. São boas lembranças.”