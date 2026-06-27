Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Cody GakpoImago
Jeroen van Poppel

Traduzido por

Cody Gakpo permanece na seleção holandesa na Copa do Mundo, apesar da perda do filho que ainda não havia nascido

Países Baixos x Marrocos
Países Baixos
Copa do Mundo
C. Gakpo

Apesar da grande dor pessoal, Cody Gakpo permanecerá na seleção holandesa na Copa do Mundo, informou a KNVB ao jornal De Telegraaf. O atacante do Liverpool e sua companheira, Noa van der Bij, anunciaram no sábado que seu filho ainda não nascido, Elijah Raphael, faleceu durante a gravidez.

A KNVB já se pronunciou sobre a notícia comovente. A federação de futebol expressou suas condolências a Gakpo, Van der Bij e ao filho deles, Samuel, e ressaltou que a família receberá todo o apoio possível.

“Em primeiro lugar, expressamos nossa solidariedade a Cody e sua família, Noa e seu filho Samuel. Trata-se de uma situação pessoal muito triste. É claro que já estávamos cientes disso e a KNVB está se empenhando em apoiar a família sempre que possível. Cody, em conjunto com sua namorada, decidiu permanecer com o grupo”, afirmou a federação.

A KNVB afirma, além disso, que respeita a privacidade da família. Por esse motivo, a federação não deseja se pronunciar mais sobre a situação nem sobre a forma como Gakpo e sua família estão sendo apoiados.

“Respeitamos a privacidade deles e, por isso, não entraremos em mais detalhes sobre a situação, nem sobre a forma como estamos tentando apoiá-los. Também não forneceremos mais informações sobre o assunto nos próximos dias. Se algo for compartilhado a esse respeito, caberá à própria família fazê-lo”, prossegue o comunicado.

Copa do Mundo
Países Baixos crest
Países Baixos
HOL
Marrocos crest
Marrocos
MAR

Van der Bij divulgou a triste notícia no sábado pelo Instagram. Nela, ela informou que seu filho ainda não nascido, Elijah Raphael, cujo parto estava previsto para outubro, faleceu durante a gravidez.

“Com o coração partido, compartilhamos a notícia de que nosso filho faleceu durante a gravidez”, escreveu Van der Bij. “Amado para sempre. Para sempre nosso filho.”

Gakpo também reagiu à notícia nas redes sociais. O jogador da seleção holandesa acrescentou: “Este é um momento incrivelmente difícil para nossa família. Pedimos, por favor, privacidade e espaço. Obrigado pela compreensão.”

Publicidade