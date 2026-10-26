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O atacante do Liverpool Cody Gakpo pediu aos companheiros que mantenham o ritmo implacável da equipe em uma fase decisiva da temporada. Após uma vitória convincente sobre o Brighton, o holandês acredita que o elenco está elevando o nível a tempo dos confrontos de grande importância em Anfield.

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Mantendo a sequência de vitórias

O Liverpool deu continuidade à boa fase no domingo e conquistou a quarta vitória consecutiva em todas as competições ao vencer o Brighton & Hove Albion por 2 a 0 em Anfield, com uma atuação disciplinada. O resultado reforçou o clima positivo no clube, mas Gakpo já está de olho nos grandes desafios que vêm pela frente. Com um confronto contra o Chelsea pela Copa da Liga Inglesa, seguido de um duelo com o Arsenal pela Premier League, o atacante cobra concentração total do elenco.

Após a vitória sobre o Brighton, Gakpo refletiu sobre a evolução da equipe sob a atual gestão. “Acho que o mais positivo é que sentimos que estamos evoluindo. Obviamente, não sabemos até onde isso vai nos levar, mas veremos no fim”, disse o jogador da seleção da Holanda ao site oficial do clube.

O atacante destacou que esse progresso parece duradouro, e não passageiro. “Mas estamos avançando. Às vezes, você não tem essa sensação; às vezes, sente que estamos jogando bem só por causa da partida de hoje. Mas sentimos que estamos evoluindo a cada jogo e que as coisas estão melhorando cada vez mais. Obviamente, vamos disputar algumas partidas em que não jogaremos tão bem, mas acho que, se mantivermos essa sensação e essa mentalidade de ir com tudo, o cenário é bom”, acrescentou.

A força da torcida em Anfield

O desempenho em casa tem sido um fator importante no sucesso recente do Liverpool, e Gakpo sabe bem o quanto a torcida influencia o resultado dos grandes jogos. Com Chelsea e Arsenal prestes a visitar Merseyside, o holandês conta com o “12º jogador” para dar uma vantagem à equipe. A atmosfera de Anfield continua sendo uma das mais intimidadoras do futebol mundial, e Gakpo acredita que a energia dos jogadores em campo alimenta diretamente a intensidade da torcida.

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“Obviamente, jogar em casa sempre ajuda muito. Acho que, se mostrarmos a mesma energia de agora, vamos receber um enorme apoio da torcida, porque ela está sempre ao nosso lado”, explicou Gakpo ao falar sobre a próxima semana. “Mas, obviamente, quando jogamos um pouco melhor, ela nos apoia ainda mais. É incrível que esteja sempre lá por nós, até quando o tempo está tempestuoso como hoje. É uma grande ajuda, e ter o Chelsea em casa e depois, obviamente, o Arsenal em casa é bom se conseguirmos contar com esse apoio.”

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Superando um Brighton resistente

A vitória sobre o Brighton não foi pouca coisa: os visitantes chegaram a Anfield com um histórico defensivo impressionante e quatro vitórias seguidas. No entanto, quatro minutos decisivos no primeiro tempo mudaram o rumo da partida. Um gol contra de Pascal Gross, seguido por uma finalização precisa de Alexander Isak, garantiu que os três pontos ficassem em Merseyside. Gakpo destacou a importância do resultado diante da qualidade do adversário.

“Acho que é um dia muito importante, obviamente [contra] uma equipe muito boa. Acho que, nos últimos jogos, eles vinham em grande fase, marcando muitos gols e sofrendo poucos. Para nós, obviamente, era importante conquistar a primeira vitória em casa na liga, e estou muito feliz com isso. Foi uma vitória de toda a equipe. Acho que mostramos muita coragem na defesa, às vezes até assumindo o risco de ficar no um contra um lá atrás. Mas acho que nós, jogadores, e obviamente a comissão técnica também, confiamos em nós para estar nessas situações e também no ataque”, observou Gakpo.

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Agressividade e eficiência nas finalizações

A abordagem tática contra o Brighton priorizou a pressão alta e a disposição de não se contentar com uma vantagem mínima. Gakpo apontou o segundo gol como um exemplo claro da vontade do elenco de definir os jogos cedo. Mesmo depois de abrir o placar com uma dose de sorte em um lance envolvendo Florian Wirtz, a orientação vinda da área técnica continuou clara: não parar de atacar. O atacante acredita que essa postura proativa será necessária contra os clubes de Londres.

“Se sentirmos que precisamos avançar e tentar criar alguma coisa, obviamente às vezes não dá certo, mas podemos seguir em frente, e todos [vão] aceitar isso e tentar fazer o melhor possível”, afirmou.