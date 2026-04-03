Cocorela: Lamine Yamal não era o alvo dos gritos racistas

O lateral do Chelsea, Marc Cucurella, comentou sobre os acontecimentos polêmicos que marcaram o amistoso disputado pela seleção espanhola contra o Egito.

A partida, disputada no estádio RCDE (Estádio do Espanyol), em Barcelona, foi marcada por incidentes lamentáveis que prejudicaram o clima do jogo, que terminou empatado em 0 a 0.

As condutas ofensivas começaram com vaias durante a execução do hino nacional egípcio e se intensificaram cerca de 20 minutos após o início da partida, quando um grupo de torcedores espanhóis entoou gritos hostis ao Islã. Os gritos se repetiram várias vezes, apesar das repetidas advertências feitas pelos alto-falantes e nos telões do estádio.

Esses gritos provocaram indignação generalizada nos círculos futebolísticos e oficiais, tanto na Espanha quanto fora dela, tendo sido condenados pela Federação Espanhola de Futebol e pelo técnico da seleção, Luis de la Fuente, e descritos por Lamine Yamal (que afirmou ser muçulmano) como “ignorância e racismo inaceitáveis”.

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Cocorela disse, em entrevista concedida ao canal RTVE: “No caso de Juan, acho que todos esperavam por isso, sabíamos disso e discutimos o assunto durante a semana, mas, no fim das contas, acho que foi uma minoria”.

E acrescentou: “Acho que o resto da torcida reagiu muito bem; ouvi-os gritando o nome de Juan García, e aquele foi um momento muito especial para ele, pois também foi sua primeira aparição.”

Quanto aos gritos racistas que geraram polêmica, Cocorela expressou seu profundo pesar, dizendo: “Isso é lamentável. Não acho que eles estivessem tentando ofender Lamine, mas sim incomodar ou provocar os outros”.

E continuou: “É claro que é preciso ter muito cuidado com essas questões; devemos tentar encontrar outra maneira, pois é verdade que isso pode ofender as pessoas. Um dia de festa, em que as pessoas vão para se divertir, pode acabar causando problemas, ou até mesmo coisas piores.”