Cobranças surtem efeito, e marketing do Flamengo intensifica busca por patrocínios

Clube rubro-negro está próximo de anunciar dois novos patrocinadores para meião e calção

Nas últimas semanas, o presidente Rodolfo Landim intensificou as cobranças ao departamento de marketing do Flamengo, principalmente após a negociação frustrada por Rafinha. Na ocasião, o futebol chegou a reclamar da atuação dos responsáveis pela pasta que busca os patrocínios.

As cobranças já trouxeram resultados e o Flamengo está bem perto de acertar com ao menos dois novos patrocinadores nas próximas semanas: um para o meião e outro para o calção. A ideia é arrecadar cerca de R$ 8 milhões por um ano de exposição nesses dois espaços.

Uma das empresas que encaminha o acerto com o Flamengo é a MOSS, empresa brasileira com atuação no ramo de criptomoedas que visa o reflorestamento da Amazônia. A informação foi trazida pelo GE e confirmada pela Goal.

As mangas e as costas, no entanto, estão num processo mais inicial. Há dois dias, o Flamengo teve um contato com a Itapemerim, empresa especializada em transporte rodoviário e que agora vai passar a atuar também no ramo da aviação. Eles consultaram os valores e ficaram de retornar as conversas em breve.