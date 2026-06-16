Cobra venenosa causa pânico entre os astros da Alemanha no campo de treinamento para a Copa do Mundo

No coração do local de hospedagem da seleção alemã na cidade de Winston-Salem, nos Estados Unidos, um animal selvagem impôs respeito e temor aos astros das “Máquinas”; o capitão da seleção, Joshua Kimmich, revelou, durante uma coletiva de imprensa nesta terça-feira, um encontro inesperado com uma cobra venenosa dentro do acampamento da equipe.

Segundo o jornal alemão “Bild”, o astro da seleção alemã disse: “Vimos uma cobra ontem, e nos disseram que é de uma espécie venenosa. Se você for picado, precisa ir ao hospital imediatamente. Não acho que isso vá levar à morte, mas com certeza é algo extremamente perigoso”.

A cobra em questão foi identificada como da espécie “cabeça-de-cobre”, uma cobra venenosa comum no estado da Carolina do Norte. Embora sua picada normalmente não seja fatal, ela requer atendimento médico imediato.

Kimmich não escondeu sua preocupação com esses animais, dizendo: “Tenho muito respeito e receio por eles aqui. Na Alemanha, tenho a sensação de que não há tantos animais perigosos assim”.

Parece que os astros da seleção alemã pretendem tomar o máximo de cuidado nas proximidades do seu campo de treinamento, em preparação para a Copa do Mundo de 2026; Kimmich acrescentou: “Tenho a sensação de que, se algum de nós pisar acidentalmente em uma cobra como essa, a situação pode acabar muito mal; por isso, tentamos manter uma distância de segurança e ficar longe dos animais daqui”.

Enquanto a direção da seleção austríaca proibiu seus jogadores de andar de bicicleta no local onde estão hospedados para a Copa do Mundo, na cidade de Santa Bárbara, devido ao perigo das cobras, informações do jornal “Bild” indicam que a Federação Alemã de Futebol ainda não tomou nenhuma precaução ou medida excepcional para lidar com esses animais no campo de treinamento da “Mannschaft”.

Vale lembrar que a seleção alemã goleou Curaçao por 7 a 1 em sua primeira partida na Copa do Mundo no último domingo e se prepara para enfrentar a Costa do Marfim no próximo sábado, na segunda rodada.