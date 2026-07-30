O clube Al-Nassr colocou em vista a contratação de um novo jogador brasileiro durante a atual janela de transferências de verão, a fim de reforçar o elenco da equipe na próxima temporada.

O confiável jornalista brasileiro Jorge Nicola afirmou que o Al-Nassr deseja contratar André, meio-campista do Corinthians, no mercado de verão atual.

Por sua vez, o clube brasileiro não é contra a ideia de vender André, especialmente porque já busca uma grande venda, diante da crise financeira pela qual atravessa.

No entanto, o Corinthians deseja obter 18 milhões de euros por seu jovem jogador, além de 4 milhões em variáveis, algo que será difícil para o Al-Nassr pagar, diante da crise financeira pela qual também atravessa.

Segundo o próprio jornalista, não se espera que o clube brasileiro concorde com um plano de venda de longo prazo, pelo qual receberia o valor da venda de André em parcelas, o que torna o negócio extremamente complicado.

E o que torna o negócio ainda mais complicado são os próprios agentes do jogador brasileiro, que desejam levá-lo a um clube europeu, especialmente porque ele foi alvo de interesse dos clubes Milan e Juventus anteriormente.

André tem 20 anos de idade e atua principalmente como volante, tendo sido promovido ao time principal no verão do ano passado, disputando 43 partidas pelo Corinthians, nas quais marcou 7 gols e deu duas assistências.

Vale lembrar que o Al-Nassr busca contratar um novo jogador na posição de volante, para compensar a saída do croata Marcelo Brozovic após o fim de seu contrato ao término da temporada passada.

O Al-Nassr esteve perto de contratar o português Samu Costa, meio-campista do Real Mallorca, porém não conseguiu concretizar o negócio até o momento, diante das restrições financeiras impostas a ele no momento atual.