O Internacional acertou a prorrogação de contrato com o zagueiro argentino Victor Cuesta. A confirmação foi dada pelo diretor executivo de futebol colorado, Paulo Bracks, em entrevista à Rádio GreNal.

O atual contrato de Victor Cuesta se encerra em junho de 2022 e hoje o defensor colorado estaria apto a assinar um pré-contrato com qualquer equipe, saindo de graça na metade de 2022. O São Paulo foi um dos clubes que demonstrou interesse no defensor argentino. O novo contrato vai até dezembro de 2023.



“Podemos anunciar a renovação de contrato do Victor Cuesta, até para acabar com estas especulações de que ele poderia sair ou ser envolvido em qualquer negociação. Está tudo definido e Cuesta vai permanecer no Inter”, destacou o executivo Paulo Bracks, em entrevista à Rádio GreNal.



O dirigente colorado também respondeu que o Inter está no mercado em busca de reforços, e que independente da contratação do novo treinador, a direção já sabe das necessidades e o que precisa para 2022.



“Com a saída de Sarávia, que voltou para o Porto-POR, nós precisamos contratar um lateral direito. Precisamos também de mais um centroavante, já que negociamos o Vinícius Mello com o Charlotte-EUA. Independente do novo treinador, estas contratações são necessidades que temos para o momento”, destacou Paulo Bracks.