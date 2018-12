Cobiçado na Inglaterra, Douglas Costa pode receber proposta do United

Atacante da Seleção Brasileira perdeu um pouco de espaço com a chegada de CR7 e pode procurar novos ares

O mercado de especulações não para, seja no Brasil ou no futebol europeu. A bola da vez é Douglas Costa, o jogador da Juventus despertou o interesse do Manchester United que pode desembolsar uma propsota de 80 milhões de libras pelo jogador. Além dos Red Devils, Arsenal e Chelsea também estariam tentando a contratação do jogador.

De acordo com o jornal inglês Mirror, o jogador, que está sendo cobiçado pelos três clubes da Inglaterra, perdeu espaço com a chegada de Cristiano Ronaldo e pode acabar buscando novos ares. Nesta temporada, o brasileiro soma 16 jogos e nenhum gol marcado.