CNH de Bruno Henrique era falsa, aponta perícia. O que acontece agora?

Uso de carteira de motorista não original pode render até seis anos de prisão a jogador do Flamengo

O Instituto de Criminalística Carlos Éboli conclui que a carteira de motorista apresentada pelo atacante Bruno Henrique, em uma blitz em fevereiro, é falsa. O jogador do presta depoimento na tarde desta quinta-feira (12).

Segundo o laudo da perícia, tanto o número de registro quanto a própria cédula da CNH do atacante foram forjados.

O jogador presta depoimento na 16ª DP na Barra da Tijuca (Rio de Janeiro), nesta quinta-feira. Ele chegou à delegacia acompanhado do Vice-Presidente Jurídico do Flamengo. O clube ofereceu apoio ao jogador, que também conta com um advogado particular.

As acusações contra o atacante são de uso de documento falso e, caso seja indiciado, Bruno Henrique pode pegar até seis anos de reclusão e ter que pagar uma multa.

No dia 29 de fevereiro, Bruno Henrique foi parado no Rio de Janeiro em uma blitz da Lei Seca e, além de se recusar a fazer o teste do bafômetro, apresentou uma carteira de motorista de , que não constava no banco de dados do Detran, mas até a conclusão da perícia, existia a possibilidade de se tratar de um erro no sistema, mas não é o caso.

O atacante foi convocado por Tite para as Eliminatórias da de 2022, que aconteceriam já no final de março, mas foram adiadas por conta da pandemia de coronavírus Covid-19.