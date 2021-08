Clubes querem que CBF divulgue áudios do VAR como faz a Conmebol

Sentimento de dirigentes é de que há necessidade de mais transparência nas situações envolvendo o árbitro de vídeo no Brasileirão

Com inúmeras polêmicas envolvendo o VAR no Campeonato Brasileiro, alguns clubes da Série A começam a se movimentar e pedem para que a CBF adote o mesmo procedimento da ferramenta usado em competições na Conmebol: que se divulgue os áudios das conversas envolvendo a arbitragem de vídeo.

Segundo uma fonte ouvida pela reportagem da Goal, a sensação é de que falta mais transparência e, mesmo que decisões sejam interpretativas por parte do árbitro, a divulgação pública dos áudios logo após as partidas seria um alento aos clubes.

Recentemente, o clássico entre São Paulo e Palmeiras foi marcado por uma polêmica envolvendo o VAR. Com um gol e um pênalti anulados pela árbitragem de vídeo, jogadores, comissão técnica e diretoria do Tricolor ficaram insatisfeitos com as decisões tomadas.

Na semana passada, o lateral Zeca, do Vasco, pediu que os árbitros de futebol dessem entrevistas após os jogos para explicar as decisões. Na ocasião, o Cruz-Maltinto foi eliminado pelo mesmo São Paulo, com um gol anulado e a expulsão do técnico Lisca, com auxílio do VAR.

"A gente dá entrevista aqui, damos a cara para bater. Não estou aqui para reclamar de nada. Mas começa a dar o juiz para dar entrevista, explicar o que ele fez no jogo. Ele não explica para a gente. Ele expulsou o Lisca, e o Lisca não falou nada, estava quieto". disse o jogador, antes de prosseguir.

"Não existe isso no futebol, mas que ele venham dar explicação. A gente fica sem explicação, vai pro vestiário chateado, faz um baita trabalho e chega aqui para estragado. Não tem como. Com todo respeito que tenho pela arbitragem, acho que tem de começar a acontecer isso. Não estou aqui para colocar fogo em nada, é para tentar ajudar também. É uma explicação que não é dada. A gente pergunta e não tem resposta. Acho que é só um ajuste. Se tomaram essa decisão, que venham e expliquem para a gente entender. Só isso".

Renato Gaúcho, técnico do Flamengo, foi outro que reforçou o coro de Zeca e pediu que árbitros dessem entrevistas após os jogos. Essa questão, no entanto, é descarta, mas a liberação dos áudios do VAR é encarado pelos clubes como algo extremamente necessário. Segundo apuração da Goal, o tema será pauta assim que ficar definido quem será o novo mandatário da CBF.