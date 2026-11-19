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Em um fato inédito no futebol inglês, os clubes da Premier League decidiram entrar pessoalmente na batalha judicial. A mensagem é clara: não vamos deixar o conselho de administração sozinho diante dos patrocinadores do Manchester City.

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Os clubes ingleses concordaram em cobrir os custos judiciais do conselho de administração da Premier League caso os patrocinadores do Manchester City decidam processar seus membros individualmente.

Decisão inédita em reunião em Londres

Os clubes da Premier League vão arcar com os custos do conselho de administração caso os patrocinadores do Manchester City movam ações judiciais contra ele.

Em uma reunião realizada em Londres na quinta-feira, com a presença de proprietários e executivos dos clubes, a primeira desde a decisão contra o City em setembro, foi realizada uma votação na qual um dos clubes se manifestou contra, segundo fontes a par do resultado. As fontes, que falaram sob condição de anonimato por não estarem autorizadas a se pronunciar publicamente, confirmaram a informação ao "The Athletic".

Com essa decisão, Richard Masters, CEO da Premier League, terá cobertura financeira caso seja alvo de um processo judicial.

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A decisão também abrange os outros quatro membros do conselho de administração: Alison Brittain, presidente do conselho, e três membros não executivos, Mai Fyfield, Dharmash Mistry e Matthew Ryder.

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A reunião, realizada no Hotel Savoy, no centro de Londres, começou com a votação desse item. Apesar da oposição de um dos clubes, as fontes relataram que a discussão sobre o tema foi breve e que nem o Manchester City nem seus patrocinadores foram mencionados explicitamente durante o encontro.

Segundo as fontes, o objetivo é garantir que o conselho de administração da Premier League conduza seus trabalhos e tome decisões no interesse dos clubes e da liga, sem favorecimento ou discriminação. Chama a atenção, porém, que não foi definido na quinta-feira um teto para a contribuição de cada clube.

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Patrocinadores do City ameaçam ir à Justiça

A Etihad Airways, patrocinadora máster da camisa do clube há muito tempo e parceira nos direitos de nome do estádio, anunciou em setembro que estuda tomar medidas judiciais depois que uma comissão independente considerou o Manchester City culpado de mais de 100 acusações relacionadas a violações das regras financeiras entre 2009 e 2018.

Segundo a acusação, o Manchester City inflou artificialmente suas receitas e reduziu seus custos por meio de esquemas de "financiamento disfarçado", como contratos e acordos "fictícios" que foram "forjados" para ocultar contribuições e investimentos de capital do Abu Dhabi United Group, proprietário do clube.

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A comissão concluiu que "a conduta do clube demonstra claramente sua intenção de burlar as regras da Premier League". Em comunicado divulgado pela Premier League, Masters afirmou que o Manchester City "violou as regras de forma sistemática" "por quase dez anos".

Em resposta à decisão, a Etihad Airways declarou, em comunicado ao "The Athletic", que "rejeita categoricamente qualquer conclusão, constatação ou insinuação de que a companhia aérea tenha se envolvido em quaisquer acordos comerciais impróprios".

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A empresa acrescentou que está "profundamente preocupada com a forma como esse assunto foi divulgado" e que "a falta de clareza e transparência, somada à divulgação seletiva de informações, causou efeitos prejudiciais à Etihad Airways, apesar de seu nome não ter sido mencionado na decisão publicada".

E prosseguiu: "A Etihad Airways consultará assessores jurídicos especializados sobre as opções e os meios legais disponíveis para proteger seus interesses".

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Em comunicado ao jornal londrino "The Times" no dia 16 de novembro, um porta-voz da Etisalat, outra patrocinadora do Manchester City, revelou a intenção da empresa de tomar medida semelhante: "A Emirates Telecommunications Company (Etisalat) considera as conclusões publicadas pela Premier League, no que diz respeito à Etisalat, totalmente falsas e ofensivas".

O comunicado acrescentou: "A Etisalat está estudando seriamente todas as opções relacionadas a seus direitos e aos recursos legais disponíveis neste caso".

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City recorre, e ironia gera polêmica

O Manchester City apresentou recurso contra a decisão, que pode levar ao seu rebaixamento para a divisão inferior, e também defendeu sua inocência, contestando veementemente as conclusões. Esses procedimentos ainda estão em andamento.

Ironicamente, caso o Manchester City seja um dos clubes da Premier League e seus patrocinadores decidam processar Masters e os demais membros do conselho de administração, o clube terá de contribuir para cobrir esses custos.

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Em outro momento da reunião, Howard Webb, chefe de arbitragem, apresentou uma atualização sobre a arbitragem. Outra parte do encontro foi dedicada às negociações em andamento sobre um acordo com a English Football League (EFL), que, no entanto, não foi submetido a votação.