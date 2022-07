Clubes do exterior tem interesse em Adryelson; São Paulo sondou jogador

Zagueiro de 24 anos está na mira de clubes de Arábia Saudita, Estados Unidos, México e Portugal. Ele recebeu sondagem do São Paulo

Livre desde que deixou o Sport em uma rescisão litigiosa, o zagueiro Adryelson ainda não decidiu o futuro no mercado da bola. O jogador atrai interesse de Arábia Saudita, Estados Unidos, México e Portugal. Ele ainda recebeu consulta do São Paulo recentemente, conforme apurado pela GOAL.

Os nomes dos clubes que têm interesse na contratação do atleta não são divulgados, exceto o Tricolor paulista. A diretoria são-paulina, por sua vez, não fala sobre o tema, especialmente pela situação financeira complicada — a dívida do clube é se aproxima da casa dos R$ 700 milhões.

Revelado pelo Sport e com passagem pelas divisões de base do Palmeiras, o defensor de 24 anos mantém a cautela para decidir o novo passo na carreira. Ele não descarta seguir no Brasil, mas pensa atuar no exterior, onde será mais valorizado, especialmente por causa da desvalorização da moeda nacional.

Há outros clubes do futebol brasileiro que demonstraram interesse na contratação de Adryelson. Os nomes, contudo, também não são revelados.

Depois do rebaixamento do Sport, na temporada passada, Adryelson defendeu o Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos. Nos seis meses em que atuou pelo clube, fez 29 partidas e marcou dois gols.