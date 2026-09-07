Na Randstad, cada vez mais clubes de futebol estão criando competições próprias, separadas da KNVB. É o que informa a NOS. Isso tem tudo a ver com o fato de os clubes estarem cansados do clima agressivo durante os duelos amadores nas competições da KNVB.

Um exemplo é a KelderLeague, uma competição criada no ano passado para tornar o futebol divertido e acessível novamente. “Sem o estresse de promoção ou rebaixamento, sem discussões intermináveis com árbitros e sem partidas interrompidas ou brigas”, escreve a KelderLeague em seu próprio site.

A KelderLeague foi criada depois que um time do VFC, de Vlaardingen, quis parar de jogar futebol, porque não tinha mais vontade de ‘brigar todo domingo’. O presidente Wolter van de Graaf então passou a buscar alternativas.

“Encontramos isso perguntando aos jogadores: contra quais clubes vocês ainda acham legal jogar? Só para esses nós enviamos um convite. Nós podemos fazer o que a KNVB não pode: excluir equipes”, contou ele à NOS.

Um participante da competição diz: “Se nesta competição as coisas não vão bem, os times decidem entre si que isso não pode ser tolerado. E aí você é excluído. Nós não temos mais nada a ver com a KNVB. Temos nossa própria fiscalização.”

E assim surgem cada vez mais competições desse tipo. A repórter da NOS Marieke de Vries afirma: “De todas as nossas conversas, fica claro que os times que não são bem-vindos nessas competições são, com frequência acima da média, equipes com muitos jogadores com origem migrante, mas, devido à sensibilidade desse tema, ninguém quer dizer isso diante das câmeras.”

Reação da KNVB

A KNVB indica que ‘naturalmente não vê com bons olhos que competições surjam por esse motivo’. “Consideramos importante que todos possam participar e que, juntos, garantamos que as partidas transcorram de maneira agradável e segura.”

“Mais de 10 por cento da população frequenta clubes de futebol. Com isso, o futebol conecta em grande escala holandeses de todos os cantos da sociedade. As pessoas passam a se conhecer, mesmo sendo pessoas que, de outra forma, nunca conversariam entre si. Então, também sob esse aspecto, é uma pena quando jogadores se retraem em uma espécie de própria bolha”, disse um porta-voz da KNVB.

A federação de futebol também diz estar buscando soluções para casos em que times não querem mais jogar uns contra os outros. Além disso, a KNVB organiza encontros para equipes em competições nas quais há problemas e uma série de outras medidas está sendo adotada.