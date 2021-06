Clubes da Série A se reúnem no Rio para discutir crise na CBF e planos para o futebol brasileiro

Julio Casares, presidente do São Paulo, falou em uma "organização importante entre as equipes"; a Goal apurou que serão duas reuniões

Clubes da Série A do Campeonato Brasileiro estão reunidos no Rio de Janeiro para reuniões nesta terça-feira (15), a fim de discutir a crise na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e conversar sobre planos para o futuro do futebol brasileiro.

Um dos presentes nas reuniões é Julio Casares, presidente do São Paulo, que publicou um vídeo em seu Instagram comentando sobre a conversa com os 20 clubes do Brasileirão.

"Estamos discutindo, principalmente o início de uma organização importante entre os clubes. Nós precisamos repensar o futebol e, com a nossa união, propor um projeto com serenidade, com equilíbrio, mas com muita união, mas pensando no produto futebol", disse o mandatário são paulino.

A Goal apurou que outros cartolas como o presidente do Atlético-MG, Sérgio Coelho, e do América-MG, Alencar da Silveira, viajaram juntos para participar da reunião no Rio de Janeiro. O mandatário santista, Andrés Rueda, não foi, mas mandou um representante do Comitê de Gestão do clube.

Os dirigentes devem participar de duas reuniões, segundo fontes ouvidas pela Goal. Uma delas será apenas entre os representantes dos clubes da Série A e a outra com a presença de dirigentes da CBF.

Outro presidente que está no Rio de Janeiro é Romildo Bolzan, do Grêmio. A reportagem soube que o mandatário gremista ficará a semana toda na capital carioca, esperando que outros encontros, além dos desta terça-feira, aconteçam nos próximos dias.