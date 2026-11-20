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Os clubes da Premier League chegaram a um acordo para dar respaldo financeiro aos dirigentes da competição diante da ameaça de ações judiciais dos principais patrocinadores do Manchester City. A decisão vem após o veredito de setembro, que considerou o clube, oito vezes campeão inglês, culpado por violar regras financeiras.

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Clubes da elite votam para proteger dirigentes da Premier League

Representantes dos 20 clubes se reuniram em Londres na quinta-feira para votar uma proposta de cobertura dos custos jurídicos dos dirigentes da Premier League diante de possíveis ações movidas por patrocinadores do Manchester City. A proposta precisava de 14 votos para ser aprovada e, segundo a BBC Sport, apenas o Manchester City e o Nottingham Forest votaram contra.

O acordo garante cobertura jurídica ao CEO Richard Masters e aos membros do conselho Alison Brittain, Mai Fyfield, Dharmash Mistry e Matthew Ryder KC. Sem essa proteção, eventuais ações corporativas por difamação movidas por patrocinadores do City poderiam custar bilhões de libras à liga.

Patrocinadores reagem, e Masters defende decisão histórica

A reação dos patrocinadores sediados em Abu Dhabi começou logo após o veredito de setembro, quando um painel independente considerou o City culpado por 114 das 115 acusações envolvendo contratos "de fachada" que "inflaram artificialmente" as receitas. A Etihad Airways examinou opções legais em menos de 24 horas , negando veementemente a existência de "acordos comerciais impróprios" e afirmando que os dirigentes não entraram em contato com a companhia aérea durante a audiência.

A Etisalat divulgou um comunicado na segunda-feira: "A Emirates Telecommunications Group Company PJSC [Etisalat] considera as conclusões publicadas pela Premier League inglesa, no que dizem respeito à Etisalat, inteiramente falsas e difamatórias. A Etisalat está analisando ativamente todas as opções relativas a seus direitos e às medidas legais cabíveis neste caso."

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Ao anunciar o veredito no fim de setembro, Masters defendeu a decisão: "A decisão central estabelece os fatos do que aconteceu no Manchester City durante esse período. Ela detalha como o clube violou sistematicamente as regras da Premier League por quase uma década. Também confirma que a decisão da Premier League de levar adiante este caso contra o Manchester City foi acertada.

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"Embora o processo até aqui tenha sido longo e difícil, a liga manteve sua determinação de que os fatos fossem apurados de forma independente. É uma responsabilidade fundamental da Premier League garantir que as regras, aprovadas pelos próprios clubes, sejam cumpridas para proteger a integridade da competição. É essencial que a liga continue competitiva e justa para todos os clubes e torcedores. Levamos esse papel extremamente a sério.

"Este processo disciplinar e esta decisão são os mais significativos da história da Premier League. Há aspectos do caso que ainda precisam ser decididos, incluindo, sobretudo, qual sanção deve ser aplicada por essas violações. Agora que temos a decisão da comissão, estamos comprometidos em avançar rapidamente pelas etapas restantes do processo, para dar segurança à liga, aos nossos clubes e aos torcedores."

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Consequências do caso colocam à prova a união da Premier League

A disputa evidencia os riscos comerciais mais amplos em torno do processo disciplinar mais significativo da história da Premier League. Embora a redação da decisão do painel trate de quase uma década de violações sistemáticas cometidas pelo City, ela expôs os dirigentes da elite a uma forte reação judicial.

Ao se unirem em Londres, os outros 18 clubes apoiaram a autoridade da direção da liga para fazer cumprir as regras financeiras. Ainda assim, a decisão do Nottingham Forest de se alinhar ao City mostra que um consenso total continua fora de alcance, com bilhões em jogo.

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Recurso do City e sanções pendentes prolongam incerteza

O Manchester City continua a afirmar sua inocência e apresentou um recurso contra as conclusões da comissão independente. A expectativa é que esse processo de 12 semanas só seja concluído no início de 2027, prolongando a incerteza jurídica que paira sobre o futebol inglês.

Além disso, o painel ainda não decidiu quais sanções o City receberá pelas violações das regras. Até que a punição e o recurso sejam definidos, a Premier League terá pela frente uma longa batalha fora de campo.