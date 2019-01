Clubes da Premier League dominam receitas e lucros. Confira!

Relatório divulgado pela UEFA aponta que na última década, 26% de todo o valor gasto foi por clubes ingleses

A Premier League inglesa é, de acordo com o relatório anual de benchmarking publicado pela UEFA, o campeonato doméstico com as maiores receitas e lucros em todo o Velho Continente.

O relatório cobre uma grande série de temas, desde a atividade em transferências aos valores de arrecadação de clubes, campeonatos, investimentos, estádios e muito mais.

E quando o assunto é arrecadação, não há nenhum campeonato que atrai mais dinheiro do que a Premier League: € 5.3 bilhões (cerca de R$ 22,64 bilhões). Logo depois vem a Liga Espanhola (€ 2.9 bi), Bundesliga alemã (€ 2.8 bi), Serie A italiana (€ 2.2 bi) e a Ligue 1 francesa (€ 1.6 bi) encerra o Top 5, que separa também a marca do bilhão para o que vem abaixo.

A UEFA também divulgou, por exemplo, quais são os clubes que mais gastam dinheiro para manter os jogadores de seu elenco – considerando o ano de 2017.

Em relação à Premier League, o certame da Inglaterra saiu de um prejuízo de € 186 milhões em 2016 para lucros de € 549 milhões em 2017, fruto em grande parte do novo acordo de direitos de transmissão pela TV.

A superioridade dos clubes da elite inglesa é tão grande neste quesito, que os times de lá contabilizam 26% de todo o valor gasto em transferências na última década.