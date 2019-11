Clubes da Itália prometem enfrentar racismo: "Temos um problema sério"

Todos os 20 clubes da primeira divisão italiana assinaram uma carta prometendo políticas severas contra o racismo

A Serie afirmou estar únida contra o racismo. Em carta publicada nesta sexta-feira (29), todos os 20 clubes do Campeonato Italiano, juntos a FA italiana (FIGC) e a própria Série A, admitiram que o futebol do país “tem sérios problemas de racismo”.

Os incidentes envolvendo os jogadores Romelu Lukaku, da , e Mario Balotelli, do Brescia, foram manchetes nos principais veículos de comunicação esportiva do mundo. Com o ocorrido e a grande escala de repercussão, os órgãos responsáveis pelos jogos da competição comprometeram-se a uma "abrangente e robusta política anti racismo", com o objetivo de acabar com a discriminação no torneio.

A carta diz: “Precisamos reconhecer publicamente que temos um sério problema com o racismo. Um problema que não fizemos o suficiente para combater ao longo dos anos. Imagens de jogadores sofrendo racismo no futebol italiano foram vistas e discutidas em todo o mundo nesta temporada e isso nos envergonha”, e segue.

“Nenhum indivíduo deve ser submetido a abuso racista - dentro ou fora do futebol - e não podemos mais ficar calados sobre esse assunto ou esperar que ele desapareça magicamente. Impulsionadas pelos clubes, conversas positivas foram realizadas nas últimas semanas com a Liga da , FIGC e especialistas internacionais sobre como lidar e erradicar essa questão do jogo. Nós e os clubes que assinaram, estamos unidos pelo desejo de sérias mudanças. A Liga da Serie A declarou intenção de liderar [o projeto], oferecendo uma política abrangente e robusta contra a racismo como por exemplo, novas leis, regulamentos mais estritos e um plano para educar [os torcedores]”.

Por fim, o documento citou os nomes dos 20 clubes que assinaram a carta: “Não temos mais tempo a perder. Agora devemos agir com velocidade, com propósito e com unidade. Pedimos a vocês, fãs, que nos apoiem nesse projeto de vital importância. Com os melhores cumprimentos, , Bolonha, Brescia, , , Gênova, Hellas Verona, Inter de Milão, , , Lecce, , , , , , , , e ”.