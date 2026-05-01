"Clubes da Eredivisie estão de olho em zagueiro holandês que jogou na Liga dos Campeões"

Sidny Lopes Cabral (23) está na mira de vários clubes holandeses, segundo o jornal Record. Um retorno ao seu país natal estaria entre as opções para o lateral do Benfica.

Nascido em Roterdã, Cabral concretizou em janeiro uma transferência dos sonhos para o Benfica. O Estrela Amadora recebeu a quantia recorde de 6 milhões de euros pelo jogador, que já disputou oito partidas pela seleção de Cabo Verde.

Em Lisboa, Cabral tem contrato até meados de 2030. Ele teve um início fulgurante no Benfica, mas agora está cada vez mais no banco ou fora da lista de convocados.

Parece que, se José Mourinho continuar como técnico do Benfica, Cabral não poderá contar com minutos de jogo no Estádio da Luz.

Vários clubes da Holanda e da Grécia acompanham de perto a situação de Cabral. No entanto, nomes específicos não são mencionados.

Segundo o observador de clubes Walter Marques, os portugueses não têm pressa com a eventual venda de Cabral. “O Benfica não descarta uma possível saída, com o objetivo de recuperar o investimento de 6 milhões de euros feito em janeiro.”

“No entanto, uma decisão definitiva só deve ser tomada após a Copa do Mundo, torneio do qual Cabral participará e onde poderá aumentar ainda mais o seu valor”, conclui Marques.