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A ameaça de rebaixamento da Premier League continua rondando o Manchester City, mas Dietmar Hamann explicou à GOAL por que os clubes da Championship “não querem” o time caso sejam aplicadas as punições mais severas por violações do Fair Play Financeiro (FFP). A decisão definitiva sobre o caso, que se arrasta há muito tempo, está próxima.

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Recurso apresentado contra decisão de culpa

Considerado culpado por 114 violações de regras financeiras, o City aguarda para saber qual será seu destino. O clube sempre alegou inocência e ainda pode ter outros recursos à disposição.

Todos, porém, querem ver essa novela, que tem desviado as atenções do futebol, chegar ao fim de uma forma ou de outra. Nos últimos dois anos, foram cogitadas várias sanções, da expulsão da primeira divisão a multas pesadas, passando pela proibição de contratar jogadores.

Uma era de grandes conquistas

Tem sido sugerido com frequência que o City pode acabar fora da Premier League se sofrer uma perda de pontos que o faça despencar na tabela. O clube pode ficar sem chances de escapar das três últimas posições em 2026/27.

Se isso acontecer, o Manchester City disputará uma competição da EFL pela primeira vez desde 2001/02. Muita coisa mudou desde então, e a chegada do xeque Mansour como proprietário ajudou a inaugurar uma era de ouro no Etihad.

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O clube conquistou oito títulos da Premier League , além de taças nacionais e da Champions League. Pep Guardiola levantou 20 troféus ao longo de sua marcante passagem de dez anos por Manchester.

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O City estará na Championship na próxima temporada?

O clube pode sofrer um grande retrocesso em um futuro não muito distante. Ao ser perguntado se consegue imaginar o City na segunda divisão na próxima temporada, o ex-meio-campista do clube Hamann, que falou em parceria com o Lottoland Live Casino, disse à GOAL: “Todo mundo tem uma opinião, e as pessoas fingem saber de alguma coisa.

“Outro dia, um sujeito me disse que o clube pode se livrar das acusações. Outro disse que pode perder 70 pontos. Mais um disse que as sanções serão aplicadas na próxima temporada. Se o recurso não for aceito, e acho que a decisão sairá nas próximas semanas, terá de haver uma indenização financeira para os outros clubes e, além disso, uma grande perda de pontos.

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“Mas os clubes da Championship já disseram que não querem o City lá, porque ele ocuparia uma das apenas três vagas de acesso. Então, é uma decisão que eu não gostaria de tomar. Mas eu ficaria surpreso com qualquer desfecho que não incluísse uma indenização financeira e uma grande perda de pontos.”

Possíveis sanções no caso do Fair Play Financeiro

Outro ex-jogador do City, o ex-defensor Danny Mills, disse recentemente à GOAL, ao discutir as possíveis sanções e a gravidade que elas devem ter: “Se for só uma punição branda, será uma farsa completa.

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“O Everton foi punido por uma ou duas acusações. O [Nottingham] Forest também. Seis pontos, quatro pontos, algumas acusações, e eles foram transparentes quanto a isso. Foram honestos. Certo, talvez o Forest nem tanto, mas o Everton foi muito claro.

“O Everton teve azar por causa da situação do estádio. Porque, obviamente, o proprietário sofreu sanções e o clube perdeu recursos financeiros, e foi punido com a perda de seis pontos. Então, é preciso mudar isso.

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“Estamos falando de sete violações graves, não é? Sei que são 114, mas claramente há sete ou oito temporadas em que o doping financeiro foi enorme. E esse é o maior problema.

“Acho que será preciso analisar essas sete ou oito temporadas e dizer: ‘bem, é por isso que eles realmente precisam ser punidos, e com rigor’. E ainda há o fato de que eles não colaboraram e adiaram o processo o máximo possível. Poderia haver uma punição adicional por isso.

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“É assim que o sistema de Justiça funciona. Você recebe uma multa por excesso de velocidade, assume o erro, admite e leva três pontos na carteira. Vai à Justiça, contesta, perde e leva seis pontos. Não deveria ser tão complicado, deveria? Para mim, uma punição por sete temporadas seria adequada.”

Por enquanto, o foco é somar pontos na Premier League

O City, agora comandado pelo técnico italiano Enzo Maresca, ocupa atualmente o terceiro lugar na Premier League, com 21 pontos conquistados em dez jogos. O clube, porém, sofreu três derrotas consecutivas na primeira divisão.

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O time voltará a campo pela competição no sábado, quando receberá o Fulham. Enquanto isso, persistem as dúvidas sobre em qual divisão jogará na próxima temporada e quem fará parte de seu elenco montado a peso de ouro .