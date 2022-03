Clubes conseguem apoio da CBF por liga independente e aprovam nova eleição para presidente

Os clubes aprovaram de forma unânime, em Assembleia Geral ocorrida na tarde desta segunda-feira (7), o novo formato da eleição presidencial da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Contudo, colocaram uma condição para aprovarem as alterações do pleito: o apoio irrestrito da entidade para a criação de uma liga independente.

A GOAL apurou que uma comissão formada por seis clubes — Atlético-MG, Corinthians, Flamengo, Fortaleza, Palmeiras e São Paulo — se encontrou com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e apontou a condição. O dirigente aprovou a solicitação do grupo e prometeu apoio à criação da liga que substituirá o Campeonato Brasileiro.

Os seis supracitados e os demais participantes das duas primeiras divisões do futebol nacional se reuniram no período da manhã no Rio de Janeiro a fim de arquitetar a solicitação à CBF. Os representantes foram eleitos pela maioria, e o grupo se encarregou de apresentar o desejo à entidade. O pedido foi feito pouco tempo após a Assembleia Geral convocada na última semana. Durante uma reunião na sede da CBF, na zona oeste do Rio, o mandatário Ednaldo Rodrigues disse que apoiará a liga independente.

Haverá uma reunião no próximo dia 15 de março, em São Paulo, para que o presidente da La Liga (Campeonato Espanhol), Javier Tebas, apresente a sua ideia para aquisição da liga indenpendente do Campeonato Brasileiro. A reunião será no auditório da XP Investimentos e foi marcada com auxílio de Ronaldo Fenômeno, atual dono do Cruzeiro e parceiro das empresas que tentam costurar a compra do Brasileirão por parte da mesma empresa que administra a liga espanhola.

A eleição presidencial da CBF acontecerá dentro de 30 dias, conforme ficou decidido pelo grupo. A cláusula de barreira foi modificada. Agora, um candidato precisa de quatro assinaturas de clubes e quatro assinaturas de federações para registrar a sua candidatura. Antes disso, eram necessárias oito federações e cinco clubes para registrar-se como postulante ao pleito.

Os clubes terão assentos em assembleias administrativas da CBF. Os clubes participarão como convidados dos encontros.

Em que pese a maior participação dos clubes, na próxima eleição presidencial da CBF, os pesos serão divididos da seguinte forma: federações ficam com peso 3 ao votar, os clubes da Série A têm peso 2, e os clubes da Série B têm peso 1.