Clube uruguaio jogará com números que destacam desigualdade de gênero

A intenção da campanha é mostrar as diferenças sociais existentes entre homens e mulheres na sociedade

Em medida anunciada no início deste mês, o Danubio, do Uruguai, pretende entrar em campo em todos os compromissos de março com camisas que ilustrem a desigualdade social entre homens e mulheres.

Com a campanha intitulada "Números a los que les damos la espalda" (Números aos quais damos as costas, da tradução livre), o clube tem como objetivo conscientizar a sociedade sobre o nível de diferença de tratamento e oportunidades recebidos entre ambos os lados.

✊ Números a los que les damos la espalda



En el mes de las mujeres Danubio jugará con números que reflejan una realidad desigual.



— Danubio Fútbol Club (@DanubioFC) 2 de março de 2019

Serão 25 camisas distribuidas entre os jogadores dos plantéis profissionais masculino e feminino da equipe, que terão dados extraídos da ONU Mulheres e do Instituto Nacional das Mulheres do Uruguai.

Desde 2017 o Danubio conta com a equipe de mulheres e tem em sua história justamente uma reverência à María Mincheff de Lazaroff. Ela escolheu o nome do clube e é em homenagem a ela o primeiro estádio no país com um nome que não seja masculino.