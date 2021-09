Clube ucraniano rompe acordo e zagueiro volta para o Internacional

Roberto chegou a viajar, mas já voltou a treinar com o elenco do Colorado

O zagueiro Roberto está de volta ao Internacional. O defensor, de 23 anos, chegou a viajar para a Ucrânia, onde acertou a sua transferência para o Ruky Vynnyky. Porém uma das cláusulas do acordo entre o atleta e o clube ucraniano não foi cumprida e a negociação foi desfeita.

Roberto já voltou a treinar com os jogadores do Internacional, e como não houve rescisão de contrato com o colorado, o zagueiro volta a ficar à disposição do técnico Diego Aguirre. Como a negociação não envolvia valores o Inter não vai precisar reembolsar o clube ucraniano.

Formado nas categorias de base do Internacional, o zagueiro Roberto nunca chegou a se firmar no time principal. Na temporada de 2020 Roberto chegou a ser emprestado para o Paraná, mas acabou sofrendo uma lesão de ruptura do ligamento cruzado do joelho direito e retornou para o colorado para realizar cirurgia e tratamento no Internacional.