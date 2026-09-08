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Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Christian Guinin

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Clube italiano procura ex-estrela do Bayern: retorno espetacular de James Rodríguez à Europa?

Serie B
J. Rodriguez
Mercado da bola
Avellino

Atualmente, o ex-jogador do Bayern James Rodríguez está sem clube. Um retorno à Europa está a caminho?

Segundo o jornal espanhol Marca, o astro ofensivo colombiano está prestes a se transferir para o time italiano da segunda divisão US Avellino 1912.

De acordo com a publicação, as conversas entre clube e jogador já estariam bem avançadas, e restariam apenas os últimos detalhes financeiros para um acordo completo. O anúncio do negócio pode acontecer em breve.

Principalmente o técnico do Avellino, Alessandro Nesta, estaria empenhado em contar com James. O campeão mundial de 2006 teria, segundo a reportagem, entrado em contato pessoalmente com o jogador de 35 anos para convencê-lo da transferência.

James, que esteve sob contrato com o Real Madrid entre 2017 e 2020, além de ter atuado por uma temporada no Bayern de Munique nesse intervalo, está oficialmente sem clube desde o início de julho.

Depois de sua saída de Madri, o colombiano viveu uma verdadeira odisseia de clubes, com passagens por Inglaterra, Catar, Grécia, Espanha e México. Mais recentemente, ele defendeu o Minnesota United FC por meio ano, mas seu contrato não foi renovado.

Pelo Minnesota, ele entrou em campo apenas oito vezes em todas as competições, com uma assistência.

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