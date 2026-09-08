Segundo o jornal espanhol Marca, o astro ofensivo colombiano está prestes a se transferir para o time italiano da segunda divisão US Avellino 1912.
De acordo com a publicação, as conversas entre clube e jogador já estariam bem avançadas, e restariam apenas os últimos detalhes financeiros para um acordo completo. O anúncio do negócio pode acontecer em breve.
Principalmente o técnico do Avellino, Alessandro Nesta, estaria empenhado em contar com James. O campeão mundial de 2006 teria, segundo a reportagem, entrado em contato pessoalmente com o jogador de 35 anos para convencê-lo da transferência.
James, que esteve sob contrato com o Real Madrid entre 2017 e 2020, além de ter atuado por uma temporada no Bayern de Munique nesse intervalo, está oficialmente sem clube desde o início de julho.
Depois de sua saída de Madri, o colombiano viveu uma verdadeira odisseia de clubes, com passagens por Inglaterra, Catar, Grécia, Espanha e México. Mais recentemente, ele defendeu o Minnesota United FC por meio ano, mas seu contrato não foi renovado.
Pelo Minnesota, ele entrou em campo apenas oito vezes em todas as competições, com uma assistência.