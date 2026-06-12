Clube italiano entra em ação para livrar o Al-Nasr da dor de cabeça causada por Duran

O atacante colombiano John Durán, jogador do Al-Nassr saudita, chamou a atenção de um clube italiano, à medida que se aproxima o fim de seu período de empréstimo ao Zenit de São Petersburgo, da Rússia, no final deste mês de junho.

De acordo com reportagens da mídia, o clube italiano começou a acompanhar a situação do jogador com vistas a explorar a possibilidade de contratá-lo durante a próxima janela de transferências de verão, em busca de reforçar o ataque com novos jogadores para a próxima temporada.

Duran havia se juntado ao Al-Nassr em janeiro de 2025, vindo do Aston Villa, da Inglaterra, em uma transação avaliada em cerca de 77 milhões de euros, antes de partir posteriormente para o Zenit por empréstimo, enquanto seu contrato com o Al-Nassr se estende até o verão de 2026.

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De acordo com o que publicou o jornal espanhol “AS”, citando o jornalista italiano Alfredo Pedulla, a Lazio se informou sobre a possibilidade de contratar o jogador por empréstimo, especialmente porque o Al-Nassr não se opõe à ideia de que o atacante colombiano saia novamente caso chegue uma oferta adequada durante a janela de transferências de verão.

Duran busca recuperar seu brilho após um período sem a estabilidade necessária, já que não conseguiu apresentar o impacto esperado durante sua passagem pelo Zenit São Petersburgo, tanto em termos de números quanto de influência técnica dentro da equipe.

Além disso, algumas atitudes do jogador fora de campo geraram polêmica recentemente, depois que ele pediu para deixar o centro de treinamento do time antes do fim da temporada, o que levantou dúvidas sobre seu futuro na próxima fase.

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Ao mesmo tempo, o nome de Duran foi associado a mais de um clube europeu nas últimas semanas, entre eles o Galatasaray turco; no entanto, o clube não se mostrou entusiasmado em concluir a negociação devido a algumas reservas relacionadas ao comportamento do jogador em suas passagens anteriores.

O maior obstáculo para a transferência do jogador para a Lácio continua sendo seu alto salário, já que os aspectos financeiros podem representar um desafio para o clube italiano fechar o negócio, o que o levou a estudar outras opções de ataque, lideradas pelo mexicano Santiago Jiménez, atacante do Milan, caso as negociações com o atacante do Al-Nassr fracassem.