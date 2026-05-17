Clube irmão? Entenda porque Palmeiras e Cruzeiro se chamavam Palestra Itália

Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam neste sábado, às 21h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. Além da rivalidade em campo, os clubes dividem uma curiosa conexão histórica que poucos torcedores conhecem: os dois nasceram com o mesmo nome, Palestra Itália, em uma história diretamente ligada à imigração italiana no Brasil no início do século XX.

O Palmeiras foi fundado em 1914, em São Paulo, como Società Sportiva Palestra Italia, criado por integrantes da comunidade italiana da capital paulista. A ideia era representar os imigrantes e seus descendentes dentro do futebol brasileiro, que ainda dava seus primeiros passos no país.

Anos depois, em 1921, a história se repetiu em Belo Horizonte. Inspirado justamente pelo sucesso do clube paulista, nasceu o Società Sportiva Palestra Italia mineiro, que mais tarde se transformaria no Cruzeiro. Assim como em São Paulo, o time foi criado por membros da comunidade italiana e carregava a missão de representar os imigrantes dentro do futebol.

A mudança dos nomes aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial e acabou marcando definitivamente a história dos dois times. Em 1942, o governo de Getúlio Vargas proibiu que instituições brasileiras utilizassem referências aos países do Eixo, grupo formado por Itália, Alemanha e Japão. Com isso, os dois Palestras precisaram abandonar o nome italiano.

Em São Paulo, o clube virou primeiro Palestra de São Paulo antes de adotar oficialmente o nome Palmeiras. Já em Minas Gerais, o time passou rapidamente por “Palestra Mineiro” até escolher Cruzeiro, em homenagem à constelação do Cruzeiro do Sul, um dos maiores símbolos nacionais do Brasil.