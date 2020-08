Clube gaúcho pode ser punido por grito racista em sistema de som

Polêmica aconteceu no duelo entre Pelotas e Brasil-PEL, após o gol dos visitantes; time áureo-cerúleo já está eliminado do Gauchão

No último sábado, 1 de agosto, o clássico entre e -PEL ficou marcado por um cântico com teor racista, mesmo sem torcida no Estádio Boca do Lobo. A Procuradoria do TJD-RS (Tribunal de Justiça Desportiva) já prepara denúncia contra o clube mandante.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

A polêmica ocorreu após o gol do Brasil-PEL, que empatou a partida - vencida pelo Pelotas por 2 a 1. No sistema de som do estádio foi colocado um cântico da torcida áureo-cerúlea que tem o termo "macaco".

Mais times

Há um vídeo com o momento exato da ocorrência, recebido pela Procuradoria ainda no sábado. Na súmula da partida não há citação alguma sobre o ocorrido, porém o Pelotas deve ser denunciado no artigo 243-G do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva). O clube pode ser multado em até R$ 100 mil, além de perder pontos no Estadual.

O Pelotas terminou a fase de classificação para as finais em último lugar, com apenas quatro pontos nos 11 jogos (turno e returno). Em 2020, nãao haverá rebaixamento para a segunda divisão estadual no Rio Grande do Sul.

Nesta quarta-feira, 5 de agosto, Grêmio e Internacional duelam por uma vaga na final estadual. Quem venver, enfrenta o na decisão do Gaúchão de 2020.

Em nota, o Pelotas se manifestou sobre o ocorrido, afirmando que terceirizou o sistema de som do estádio no clássico contra o Brasil-PEL. Ainda segundo o clube, não houve tempo hábil para a revisão dos cantos que seriam tocados durante o clássico.

Confira a nota do Pelotas

O Esporte Clube Pelotas vem a público se manifestar a respeito do fato ocorrido no clássico BraPel 364, realizado no dia 01/08/2020.

Por ser um jogo sem a presença de torcedores, em conformidade com as determinações das autoridades competentes, o clube optou por contratar uma empresa de sonorização terceirizada para apresentar cânticos dos nossos torcedores que deveriam ter como único objetivo incentivar nossos atletas para o clássico.

Infelizmente a empresa contratada também inseriu, ao arrepio do clube, cânticos provocativos ao clube adversário.

Gostaríamos de frisar que a reprodução de cânticos com conteúdo provocativos ao adversário jamais foi o escopo da contratação.

Registramos que, tendo em vista o apertado calendário ao que o clube foi submetido e a diminuição do seu quadro de colaboradores em decorrência da crise financeira agravada pela pandemia, não tivemos condições de revisar previamente o conteúdo dos cânticos apresentados.

De qualquer forma, reiteramos que o objetivo da contratação era de que os cânticos fossem de exclusivo incentivo aos nossos atletas.

Lamentamos a apresentação de cânticos provocativos ao nosso tradicional adversário, pois não compactuamos com atos hostis e/ou ofensivos a quem quer que seja.

Mais artigos abaixo

Pelo ocorrido, o Esporte Clube Pelotas apresenta respeitoso pedido de desculpas aos desportistas, aos torcedores e profissionais dos dois clubes, a quem se sentiu ofendido e ao público em geral.

Direção do Esporte Clube Pelotas