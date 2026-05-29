"Clube europeu de ponta entra em contato com o Manchester City por Tijjani Reijnders"

Tijjani Reijnders pode deixar o Manchester City para se juntar a outro grande clube europeu. O jornalista Matteo Moretto informou nesta sexta-feira que o Atlético de Madrid tem interesse concreto no meio-campista holandês.

Os dois clubes já estão em negociações sobre uma possível transferência no verão. O valor mínimo pedido por Reijnders não é conhecido, embora o Transfermarkt avalie atualmente o jogador da seleção holandesa em 60 milhões de euros.

O Atlético está agora analisando as possibilidades de tirar Reijnders da Premier League. O clube do técnico Diego Simeone faz isso sabendo que será difícil contratar o meio-campista, como destaca Moretto.

Reijnders começou bem sua temporada de estreia no Manchester City na passada, com gols e assistências que impressionaram na Inglaterra. No entanto, com o passar do tempo, Pep Guardiola passou a deixá-lo cada vez mais no banco.

Os rumores sobre uma saída antecipada do Manchester City aumentaram consideravelmente por causa disso. A La Gazzetta dello Sport informou recentemente que a Juventus está acompanhando de perto a situação em torno de Reijnders.

O interesse da Juventus não surgiu do nada. O clube busca jogadores que possam se adaptar rapidamente à Série A e que não precisem de um longo período de adaptação. Reijnders se encaixa perfeitamente nesse perfil, em parte graças ao seu passado impressionante no AC Milan.

No entanto, uma transferência não é nada fácil para a Juventus. O Manchester City teria pago cerca de setenta milhões de euros (incluindo bônus) pelo meio-campista, um valor que a Juventus não consegue simplesmente igualar. O mesmo vale, aliás, para o Atlético.