Clube espanhol quis Cristiano Ronaldo, mas negócio não aconteceu por dois milhões de euros

Carlos Rincón,ex- dirigente do Málaga, confessou em entrevista que craque ex-Real Madrid quase foi contratado pelo clube antes de ir para o United

Cristiano Ronaldo poderia ter sido jogador do Málaga, mas o negócio não foi fechado por apenas dois milhões de euros. A informação foi dada por Carlos Rincón, ex-diretor do clube espanhol, em entrevista ao El Desmarque Málaga.

De acordo com ele, os olheiros do clube espanhol ficaram impressionados com o português durante a disputa da sub-17 de 2002.

"Cristiano era o que é agora, só que jovem. Um jogador com uma força física muito importante, com uma finalização espetacular. Intuitivo e com técnica", afirmou.

Então, Rincón contou que o Málaga ofereceu 1,5 milhão para contratar CR7. Contudo, Jorge Mendes, empresário do atleta, pediu dois milhões a mais e a transferência não foi concluída.

“Era muito simples, tínhamos que levar o jogador antes dos clubes grandes. Não conseguimos seguir em frente porque não conseguimos chegar nesse valor", confessou Rincón.

Pouco tempo depois, o clube interessado em contratar o jogador seria o . Os ingleses levaram Cristiano Ronaldo pela quantia de 18 milhões de euros, proposta mais de dez vezes maior do que a do Málaga.