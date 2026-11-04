Segundo a Sport Bild, os Bodes terão novamente de temer a saída de El Mala na próxima janela de transferências (de 1º de janeiro a 1º de fevereiro). Isso não muda pelo fato de o jogador de 20 anos ter surpreendido ao renovar antecipadamente seu contrato até 2031 há apenas alguns meses. Tampouco pelo fato de o novo vínculo não incluir uma cláusula de rescisão.

Ainda assim, persistem os rumores sobre o interesse do PSG. O atual campeão da Champions League precisa compensar a ausência de Khvicha Kvaratskhelia por vários meses. Ele sofreu uma ruptura do ligamento cruzado no fim de outubro e pode perder o restante da temporada. Supostamente, haveria 80 milhões de euros disponíveis para contratar um substituto.

De acordo com a Sport Bild, o Paris Saint-Germain já procurou oficialmente o dirigente do Colônia Thomas Kessler para perguntar sobre El Mala e sondar uma possível transferência. Uma proposta oficial, porém, ainda não chegou ao Geißbockheim. Além disso, o Colônia planeja contar com o atacante habilidoso no drible pelo menos até o verão.

Quanto o Colônia pede por Said El Mala?

"No futebol, não se deve descartar nada categoricamente", disse Kessler recentemente, antes de ressaltar: "Não foi à toa que ele renovou seu contrato mais uma vez. Por isso, no momento não vejo motivo para pensar em uma possível transferência no inverno." Ele acrescentou que El Mala se sente "muito bem" em Colônia.

Ainda assim, não seria possível evitar uma disputa de ofertas no inverno, especula a Sport Bild. O limite mínimo de 50 milhões de euros em valor fixo estabelecido no verão, no qual o Borussia Dortmund, entre outros, esbarrou, já não seria suficiente. Seria necessário que uma quantia bem maior chegasse às margens do Reno para convencer o Colônia a vender o jogador no inverno.

Não há informações sobre o valor exato da nova pedida. Mas é claro que o PSG dificilmente recuaria diante de uma investida por sua contratação. Além disso, El Mala continua a ter mercado na Premier League, que dispõe de grande poder financeiro. Segundo a Sky, o Brighton & Hove Albion estaria, mais uma vez, interessado em contratá-lo.

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Said El Mala: o que acontecerá com seu irmão Malek?

O clube do técnico alemão Fabian Hürzeler já teria tentado, sem sucesso, contratar El Mala ao longo da temporada passada e, segundo as informações, estava disposto a contratar também seu irmão Malek, que marcou seu primeiro gol pelos Bodes na Bundesliga no fim de semana. Os irmãos, supostamente, só estariam disponíveis em conjunto.

O Brighton ainda acompanha de perto a evolução dos dois irmãos e envia olheiros regularmente a Colônia para se manter atualizado. Uma investida no inverno, porém, não está nos planos. É bem possível que isso mude caso outro clube faça uma proposta concreta na virada do ano.