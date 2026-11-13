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O marroquino Walid Regragui, ex-treinador da seleção de Marrocos, entrou com força na lista de candidatos para assumir o comando do Lens, da França, em meio à movimentação da diretoria do clube para contratar um novo técnico, após a demissão de Yannick Cahuzac devido à queda nos resultados, sobretudo a pesada derrota para o Como, da Itália, por 9 a 1 na Liga dos Campeões da Europa.

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O jornalista francês especializado no mercado de transferências, Santi Aouna, revelou em sua conta na plataforma "X" que Regragui e Pierre Sage lideram a lista de candidatos a assumir o comando técnico da equipe.

Ele explicou que Sage continua sendo a opção preferida da diretoria do clube, mas as ações do treinador marroquino subiram no período recente, graças à sua experiência como técnico e ao seu bom conhecimento do futebol francês, além de seu currículo repleto de conquistas.

Acrescentou que Regragui já realizou uma reunião com os dirigentes do Lens para discutir a possibilidade de assumir a função.

Essas movimentações ocorrem em meio à situação difícil vivida pelo Lens na temporada 2026-2027, já que ocupa a 11ª posição na tabela de classificação do Campeonato Francês, com 13 pontos, somados em 4 vitórias e um empate contra 5 derrotas em 10 partidas.

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A equipe marcou 17 gols, enquanto suas redes foram balançadas 15 vezes, um saldo que não satisfaz as ambições da diretoria e da torcida.

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No cenário europeu, a situação da equipe não parece melhor, já que ocupa a 33ª posição na fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, com 3 pontos, após conquistar uma vitória e sofrer 3 derrotas nas primeiras 4 rodadas.

A dura derrota diante do Como pelo placar de 1 a 9 em seu próprio estádio aumentou a pressão sobre a comissão técnica, acelerou a saída de Cahuzac e abriu as portas para que a diretoria do clube se movimentasse em busca de um substituto capaz de corrigir o rumo, com Regragui à frente.

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O treinador marroquino, de 50 anos, possui uma experiência variada como técnico, cujas principais etapas começaram com o Fath Union Sport Rabat em 2014, onde conseguiu construir uma equipe forte e organizada, levando-a à conquista do título do Campeonato Marroquino em 2016, alcançando o primeiro título de liga na história do clube.

Após outras experiências como treinador, assumiu o comando da seleção marroquina em agosto de 2022, poucos meses antes do início da Copa do Mundo no Catar.

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A conquista mais marcante na carreira de Regragui foi levar Marrocos às semifinais da Copa do Mundo de 2022, tornando-se o primeiro treinador a conduzir uma seleção árabe e africana a essa fase na história da competição.

Também contribuiu para a subida de Marrocos à oitava posição no mundo e para a liderança do ranking africano, e a seleção, sob seu comando, conquistou 36 vitórias em 49 partidas, contra apenas 5 derrotas.

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Apesar de sua saída do comando da seleção marroquina em março de 2026, meses antes do início da Copa do Mundo, Regragui ainda goza de grande reconhecimento em seu país, graças à conquista histórica que alcançou com Marrocos.

E a porta do Lens pode representar uma oportunidade para seu retorno aos gramados europeus pela via da treinamento, à espera da decisão da diretoria do clube francês, que pondera entre ele e Pierre Sage, em meio aos esforços para recuperar o equilíbrio da equipe e corrigir seu rumo nas competições nacionais e continentais.