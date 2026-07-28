Clube da Eredivisie procura o PSV por Joël Drommel; outro clube também queria o goleiro

Joël Drommel voltou a despertar interesse da Eredivisie. O jornalista especializado em transferências Mounir Boualin informa que o FC Twente procurou o PSV pelo goleiro.

No Philips Stadion, Drommel está atrás de Matej Kovár e Nick Olij na hierarquia. Na temporada passada, o jogador de Bussum foi emprestado ao Sparta Rotterdam, onde fez uma excelente temporada.

Depois de Kayne van Oevelen e Jeffrey de Lange, o diretor do Twente, Erik ten Hag, agora voltou suas atenções para Drommel. Os Tukkers buscam intensamente um concorrente para o goleiro Lars Unnerstall.

Segundo Boualin, De Lange segue como um candidato sério no momento, mas o Olympique de Marselha já recusou duas propostas de Enschede. Jasper Schendelaar também é visto como uma opção interessante para o Twente, embora a preferência atualmente seja por Drommel e De Lange.

O FC Twente ainda não apresentou uma proposta oficial ao PSV, mas, segundo relatos, quer fazer uma tentativa para contratar o goleiro. De acordo com Boualin, Drommel está aberto a um retorno ao Twente. Uma transferência para o exterior também está entre as opções sérias para o arqueiro de 29 anos, que ainda tem contrato em Eindhoven até meados de 2027.

Rik Elfrink, do Eindhovens Dagblad, confirma a informação de Boualin e acrescenta que Ten Hag conversou com Drommel na tarde de terça-feira. Além disso, ele informa que o Twente procurou os dirigentes de Eindhoven de forma correta. O NEC também queria contratar Drommel, mas isso teria sido apenas por empréstimo.

Anteriormente, Boualin revelou no podcast Transfermind que Drommel havia chamado a atenção do Feyenoord. Segundo ele, o goleiro estava em uma lista do clube de Roterdã, mas a equipe não deu sequência às tratativas.