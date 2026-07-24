Ah, o Hertha! Pelo que já teve de passar a Velha Senhora de Berlim. A loucura do clube da grande cidade em torno do controverso investidor Lars Windhorst, a aquisição pela controversa empresa de investimento 777, o fiasco de 76 dias com Jürgen Klinsmann, Jens Lehmann no conselho de supervisão, a quase insolvência após a descida em 2023, o golpe do destino em torno do presidente Kay Bernstein, falecido ainda jovem.

E tudo isto aconteceu apenas nos últimos sete anos, isto sem falar do caos anterior. No entanto, o emblema da segunda divisão ainda hoje carrega esse passado recente às costas. Não de forma nostálgica, mas economicamente.

Isso fica comprovado por um dado que, a cerca de duas semanas do arranque da temporada frente ao VfL Bochum, é muito surpreendente: o Hertha BSC é o único dos 36 clubes profissionais alemães que ainda não contratou qualquer reforço até ao momento. Nem um. Por extenso: zero.

Único clube profissional alemão! Hertha BSC ainda sem qualquer reforço

Entretanto, o excedente de transferências que, tendo em conta o pesado passivo herdado, tinha de ser alcançado para que o clube pudesse sequer agir no mercado, já foi atingido. Os berlinenses arrecadaram até agora 25,5 milhões de euros em taxas de transferência com as saídas de grande talento Kennet Eichhorn (por nove milhões para o Leverkusen), melhor marcador Fabian Reese (oito milhões de euros, Wolfsburg), do guarda-redes titular Tjark Ernst (cinco milhões, Feyenoord) e do criativo Michael Cuisance (3,5 milhões, Lens). No total, 12 jogadores já deixaram o clube.

Naturalmente, nem de longe fica tudo dessa soma apenas para o Hertha. Mas também foi possível poupar os elevados salários de Diego Demme (sem contrato) e Michal Karbownik (a custo zero para o Basaksehir). Ainda assim, a esperança renovada dos adeptos de arrancar a preparação com um plantel em larga medida completo voltou a não se concretizar. O verão berlinense volta a ser longo.

Nem sequer as previsões feitas dentro do próprio clube se confirmaram. O treinador Stefan Leitl, que apesar da garantia no cargo saiu da época passada sem estar livre de contestação, disse há duas semanas, sobre novos jogadores: "Em breve vai acontecer alguma coisa. É isso que eu espero. Seria bom se acontecesse a tempo do estágio."

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Hertha BSC e o mercado de transferências: "Agora cabe ao clube agir"

O Hertha iniciou esse estágio na passada sexta-feira e no próximo domingo já regressa à capital. "Os perfis estão muito claramente definidos. Está claro o que precisamos. Agora cabe ao clube agir. Estamos a trabalhar nisso e esperamos poder anunciar algo em breve. Primeiro temos de preencher o vazio em algumas posições", fez saber ainda Leitl, no cargo desde fevereiro de 2025 e com uma média de 1,58 pontos por jogo após 50 partidas.

Em primeiro lugar, é preciso um ponta de lança eficaz e também um lateral-esquerdo. No ataque, depois da lesão de longo prazo nos adutores de Luca Schuler, resta atualmente apenas Sebastian Grönning - na época passada, o jogador de 29 anos era o avançado número três. Junta-se ainda o talento de 18 anos Niklas Hildebrandt.

Mais atrás, a situação é ainda mais curta. Atualmente, não há no plantel um lateral-esquerdo de raiz com contrato profissional. Nos jogos de preparação realizados até agora, já foi preciso recorrer ao extremo ofensivo Gustav Christensen (um destro!) e também ao jovem de 17 anos Mayson Grothe, que até joga nessa posição, mas soma apenas uns míseros três jogos - pela equipa sub-19 do Hertha.

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Apesar do orçamento de topo: Hertha BSC tem de se reinventar

Também deverá ainda ser contratado um novo número um, apesar de haver três guarda-redes no plantel. O médio Paul Seguin, que está entre os jogadores mais importantes da equipa, resumiu recentemente a situação: "Perdemos muita qualidade. Vamos tentar manter a calma."

Tanto os jogadores como o clube não têm, aliás, outra alternativa senão ter paciência e mostrar capacidade para esperar. O Hertha, quem diria, vai-se reinventando mais uma vez quase pelo caminho. Desta vez de forma involuntária, porque tem de o fazer.

Ainda assim, há pelo menos um sinal de progresso: ao contrário do verão de 2025, não foi preciso temer pela licença para a 2. Liga. Além disso, o Hertha voltará a arrancar com um orçamento que muitos rivais da liga não podem pagar e que, para mais, "é muito ambicioso e naturalmente também nos permite chegar ao top-3", como explicou o diretor financeiro Ralf Huschen.

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Um antigo elemento do Hoffenheim está a virar o Hertha BSC do avesso

Isso, porém, anda de mãos dadas com a via de consolidação adotada. Mesmo assim, está associado à esperança de conseguir o regresso ao escalão principal à quarta tentativa. Com uma equipa que está longe de estar pronta e que de qualquer forma ainda terá de se encontrar, mas que finalmente surgirá de forma muito mais equilibrada do ponto de vista económico.

"Temos de acreditar que a estratégia vai resultar. Este clube merece que façamos isto de forma séria e sólida", pediu Peter Görlich por compreensão na recente abertura da temporada. Desde setembro, o dirigente de 59 anos, que antes trabalhou quase seis anos na mesma função no TSG Hoffenheim, é diretor-geral do Hertha.

É ele quem está a virar do avesso o clube da capital, que na época passada, terminada no sétimo lugar, nunca esteve no top-5 da liga. Scouting, análise, planeamento do plantel, departamento médico - tudo está a ser avaliado. "Falta-nos nitidez estrutural", declarou Görlich na assembleia-geral de membros no fim de abril. Ele quer organizar os processos de decisão de forma mais holística e distribuir a carga por mais especialistas. Porque: "Em muitas áreas, não somos suficientemente claros em termos de conteúdo."

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Como é o calendário inicial do Hertha BSC?

Isso não se pode apontar a Görlich, cujas declarações foram inequívocas. "Estamos dependentes de gerar receitas com transferências. Nada aqui é invendável. Não precisamos de um novo começo. Também nem nos podemos dar ao luxo de um novo começo. Mas precisamos de uma clarificação muito clara", disse.

Mas isso também se torna agora, pouco a pouco, necessário para a equipa. Sobretudo porque os dois centrais Linus Gechter e Marton Dardai, bem como o extremo-direito Marten Winkler, continuam a ponderar seriamente uma saída. O ambiente à volta do clube há muito que se tornou nervoso, provavelmente não só por causa do calendário inicial: ao jogo fora no Ruhrstadion, em Bochum, segue-se uma partida diante do próprio público contra o Heidenheim, despromovido da Bundesliga, e depois há deslocação ao terreno do Saarbrücken, da terceira divisão, na Taça.

A dinâmica do mercado de transferências é sempre particular e a janela ainda está longe de fechar. Mas, neste momento, o Hertha está atrasado em relação ao seu próprio calendário. Ainda assim, recentemente foi possível apresentar um elemento novo: Andreas Schumacher, vindo do 1. FC Magdeburg, reforça como treinador-adjunto a equipa técnica de Leitl.