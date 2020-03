Clube argentino faz entrevista coletiva por WhatsApp para evitar coronavírus

A coletiva pós jogo aconteceu sem a presença de jornalistas na sala de imprensa do Huracán

Depois da derrota por 3x0 para o , pela Copa da Superliga, neste domingo (15), o protagonizou um evento curioso. Por conta da pandemia de coronavírus Covid-19 - que já matou duas pessoas na - a entrevista coletiva foi feita via WhatsApp.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Israel Damonte, diretor técnico da equipe, foi à sala de imprensa e sentou à mesa em frente à câmera, mas não havia nenhum jornalista presente.

Mais artigos abaixo

Mais times

Ao invés de levantarem as mãos, os membros da imprensa tiveram dez minutos para enviarem suas perguntas no WhatsApp do clube, junto de seus nomes e veículos para os quais trabalham. Em seguida, o diretor técnico respondeu às questões em um vídeo ao vivo, transmitido nas redes sociais.

Em comunicado, o Huracán suspendeu todas as atividades na sede do clube partir desta segunda-feira (16), dia seguinte do jogo, Na Argentina, as partidas de futebol não foram suspensas, mas acontecem sem a presença de torcedores nos estádios, depois de mais de 50 casos e duas mortes confirmadas em decorrência do novo vírus.