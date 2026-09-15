Clube alemão se apresenta por ex-jogador do Feyenoord e considera oferta milionária

Brian Priske está na lista de desejos do Borussia Mönchengladbach, segundo o jornalista Farzam Abolhosseini, do dinamarquêsTipsbladet.O ex-treinador do Feyenoord trabalha atualmente no Sparta Praga e é visto como substituto do treinador demitido.

O Mönchengladbach quer o técnico dinamarquês como novo treinador principal do clube. Nos próximos dias, os alemães estudam fazer uma oferta milionária por Priske para tirá-lo do atual nono colocado da 1. Liga da República Tcheca.

No Borussia Mönchengladbach, o sinal de alerta está no nível máximo. A equipe vive fase dramática, e isso se reflete na tabela. O time divide a lanterna com o Hamburger SV. Os dois clubes ainda não somaram nenhum ponto. Die Fohlen já perderam para RB Leipzig (3 a 0), SV Elversberg (3 a 4) e Freiburg (5 a 0).

Isso foi motivo suficiente para a diretoria demitir o técnico Eugen Polanski. Agora, o Mönchengladbach voltou suas atenções para Priske, que também não começou bem com sua equipe. Em oito partidas, o Sparta Praga somou apenas 12 pontos. Foram quatro vitórias e quatro derrotas.

Priske pode acrescentar um novo empregador ao seu currículo. Anteriormente, ele trabalhou no Midtjylland e no Royal Antwerp, enquanto atualmente vive sua segunda passagem pelo Sparta Praga. Na temporada 2024/25, o treinador esteve sob contrato com o Feyenoord, onde foi demitido precocemente.

O ponto alto absoluto de sua passagem por Roterdã foi a campanha na Liga dos Campeões com o Feyenoord. Nela, sua equipe venceu, entre outros, o Bayern de Munique (3 a 0) e eliminou o AC Milan em dois jogos (2 a 1).