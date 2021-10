Club Brugge x Manchester City: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam nesta terça-feira (19), pela terceira rodada do grupo A da Champions League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Querendo manter sua invencibilidade, o Brugge recebe o poderoso Manchester City nesta terça-feira (19), no estádio Jan Breydel, a partir das 13h45 (de Brasília), pela terceira rodada do grupo A da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do TNT Sports e do HBO Max, plataforma de streaming. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Brugge x Manchester City DATA Terça-feira, 19 de outubro de 2021 LOCAL Estádio Jan Breydel, Bruges - BEL HORÁRIO 13h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Brugge quer a vitória diante de sua torcida / Foto: Getty Images

A partida será transmitida pelo TNT Sports e pelo HBO Max, plataforma de streaming. Na Goal , o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na vice-liderança do grupo A, o Brugge quer aproveitar o fator casa para se impor diante do poderoso rival.

O time não tem problemas no elenco para o duelo desta terça-feira.

Já o Manchester City está na terceira posição da chave e vai em busca do triunfo longe de seus domínios.

A equipe de Pep guardiola terá apenas o desfalque de Férran Torres, com uma fratura no pé e previsão de retorno para o fim do ano. Por outro lado, todo o restante do elenco está à disposição do treinador.

Provável escalação do Brugge: Mignolet; Mata, Hendry, Nsoki, Sobol; Vormer, Rits, Vanaken; Sowah, De Ketelaere, Lang.

Provável escalação do Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Laporte, Zinchenko; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Jesus, Foden, Grealish.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BRUGGE

JOGO CAMPEONATO DATA Brugge 2 x 0 Kortrijk Campeonato Belga 15 de outubro de 2021 Anderlecht 1 x 1 Brugge Campeonato Belga 3 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Antwerp x Brugge Campeonato Belga 24 de outubro de 2021 8h30 (de Brasília) Brugge x Deinze Copa da Bélgica 27 de outubro de 2021 15h45 (de Brasília)

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester City 2 x 0 Burnley Premier League 16 de outubro de 2021 Liverpool 2 x 2 Manchester City Premier League 3 de outubro de 2021

Próximas partidas