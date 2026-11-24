Club Brugge x Liverpool: detalhes da partida

Liga dos Campeões - Rodada 5 25 de nov. de 2026 - 15:00 Jan Breydel Stadion

Club Brugge em alta recebe Liverpool embalado

O Liverpool viaja à Bélgica para enfrentar o Club Brugge pela Champions League no Estádio Jan Breydel, em Bruges.

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Os visitantes chegam animados após uma vitória convincente por 4 a 0 sobre o Manchester United em Anfield. Rio Ngumoha, que marcou naquela partida, aparece novamente entre os prováveis titulares.

O resultado deu estabilidade ao time de Andoni Iraola depois de uma fase difícil. As derrotas para o Fenerbahçe, nesta competição, e para o Arsenal, na Premier League, haviam ocorrido em um intervalo de poucos dias.

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O Club Brugge chega em boa fase no futebol nacional sob o comando de Ivan Leko. No sábado, goleou o KV Mechelen por 5 a 1 e ampliou sua sequência invicta para cinco jogos.

Essa sequência inclui uma vitória sobre o PSV Eindhoven na Champions League, mostrando que o Club Brugge também é capaz de se impor no cenário europeu, além de em casa.

Os dois times ocupam posições consecutivas na tabela da fase de liga, o que dá grande importância ao confronto para ambos.

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