Club Brugge x Bayer Leverkusen: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Jogo acontece nesta quarta-feira (7), pela primeira rodada do grupo B da Liga dos Campeões; veja como acompanhar na TV e na internet

O Club Brugge recebe o Bayer Leverkusen nesta quarta-feira (7), no Estádio Jan Breydel, a partir das 16h (de Brasília), pela primeira rodada do grupo B da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do HBO Max, no streaming.

Em casa, o Brugge tenta iniciar bem sua campanha na competição, e tentar uma vaga nas oitavas de final. O técnico Carl Hoefkens terá os desfalques de Tajon Buchanan, Mats Rits e Noa Lang, lesionados.

Do outro lado, o Leverkusen também quer começar bem na competição, visando a vaga nas oitavas de final. O técnico Gerardo Seoane não poderá contar com Florian Wirtz, Karim Bellarabi, Amine Adli e Andrey Lunev, lesionados.

Prováveis escalações

Possível escalação do Club Brugge: Mignolet; Clinton Mata, Mechele, Sylla, Olsen, Nielsen, Denis Odoi, Vanaken, Meijer, Jutglà e Sowah.

Possível escalação do Bayer Leverkusen: Hrádecký; Jonathan Tah, Tapsoba, Hincapié, Frimpong, Demirbay, Exequiel Palacios, Bakker, Andrich, Diaby e Patrik Schick.

Desfalques da partida

Club Brugge:

Tajon Buchanan, Mats Rits e Noa Lang: lesionados.

Bayer Leverkusen:

Florian Wirtz, Karim Bellarabi, Amine Adli e Andrey Lunev: lesionados.

Quando é?

JOGO Club Brugge x Bayer Leverkusen DATA Quarta-feira, 7 de setembro de 2022 LOCAL Jan Breydel, Brugge - BEL HORÁRIO 16h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Club Brugge

JOGO CAMPEONATO DATA Charleroi 1 x 3 Club Brugge Primeira Divisão 26 de agosto de 2022 Club Brugge 4 x 0 Cercle Brugge Primeira Divisão 2 de setembro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Seraing x Club Brugge Primeira Divisão 10 de setembro de 2022 13h15 (de Brasília) Porto x Club Brugge Champions League 13 de setembro de 2022 16h (de Brasília)

Bayer Leverkusen

JOGO CAMPEONATO DATA Mainz 0 x 3 Bayer Leverkusen Bundesliga 27 de agosto de 2022 Bayer Leverkusen 2 x 3 Freiburg Bundesliga 3 de setembro de 2022

Próximas partidas