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O Milan recebeu um duro choque de realidade na tentativa de contratar o jovem destaque Nicolo Tresoldi. Apesar do desejo declarado do atacante de se transferir para o San Siro, o Club Brugge está disposto a fazer jogo duro quanto ao seu valor. O clube belga estabeleceu um preço altíssimo pelo jogador após seu desempenho impressionante em competição europeia.

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Alto valor pedido por alvo do Milan

O interesse de longa data do AC Milan por Tresoldi esbarrou em um obstáculo financeiro, já que o Club Brugge teria fixado em € 60 milhões o preço pedido pelo jovem atacante. No entanto, o clube belga não tem pressa para negociar seu jogador, cujo contrato atual só termina em 30 de junho de 2029.

Segundo informações da La Gazzetta dello Sport, o Club Brugge só aceitará negociar seriamente se receber uma proposta que atinja o valor mínimo estipulado. Embora o clube italiano siga muito interessado na contratação do atacante, as conversas formais entre as duas equipes ainda não começaram, às vésperas da janela de transferências de inverno.

Grande fase desperta interesse na Europa

Tresoldi se valorizou rapidamente nesta temporada, com 14 gols em apenas 17 partidas em todas as competições. Seu momento de maior destaque foi um hat-trick na Champions League, na emocionante vitória por 4 a 3 sobre a Inter no San Siro.

Nascido em Cagliari, o atacante tem dupla cidadania e pode defender tanto a Itália quanto a Alemanha. Embora atualmente represente a seleção sub-21 da Alemanha, suas origens e atuações recentes fizeram dele um nome conhecido entre os seguidores da Serie A.

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O sonho de jogar no San Siro

O próprio jogador nunca escondeu seu carinho pelo Milan e já descreveu o clube como seu destino dos sonhos. A equipe ocupa atualmente a quarta posição na Serie A, com 24 pontos, cinco atrás da líder Lazio.

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Tresoldi disse em entrevista em fevereiro deste ano: “O Milan é um sonho que me motiva a trabalhar todos os dias. Estou muito feliz aqui no Club Brugge, mas sei que ainda tenho um longo caminho pela frente. O sonho de jogar pelo Milan está na minha cabeça, e penso nele todas as manhãs quando acordo.”

Conquistas nacionais e momento atual

Tresoldi teve papel decisivo nas conquistas recentes do Club Brugge no futebol belga: o título do Campeonato Belga na temporada 2025/26 e a Supercopa da Bélgica de 2025. Ele também terminou o campeonato de 2025/26 como artilheiro. Atualmente, o Club Brugge ocupa a segunda posição no Campeonato Belga, com 28 pontos, apenas um atrás do líder Union Saint-Gilloise.