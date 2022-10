Atlético de Madrid x Club Brugge: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (12), pela quarta rodada do grupo B da Liga dos Campeões; veja como acompanhar na TV e na internet

Precisando vencer, o Atlético de Madrid recebe o Brugge nesta quarta-feira (12), às 13h45 (de Brasília), no Wanda Metropolitano, pela quarta rodada do Grupo B da Champions League. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo na TNT Sports, na TV fechada, e na HBO Max, no streaming.

Veja preço, planos e como assinar a HBO Max

Na lanterna do grupo com 3 pontos, o Atlético de Madrid sabe que precisa ganhar para não ver a sua situação se complicar na competição. Os Colchoneros, mais uma vez, não poderão contar com Felipe, Llorente e Reguilon, machucados. No ataque, Correa pode fazer dupla ao lado de Griezmann, com João Felix no banco de reservas.

Já o Brugge é o líder da chave, com 9 pontos, e quer manter a invencibilidade. Mats Rits, Dedryck Boyata e Owen Otasowie são desfalques certos. O artilheiro Jugla, entretanto, está confirmado.

Prováveis escalações

Escalação do provável ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina, Savic, Gimenez, Reinildo, Carrasco; Koke, Witsel, Lemar; Griezmann, Correa.

Escalação do provável BRUGGE: Mignolet; Odoi, Mechele, Sylla, Meijer; Buchanan, Vanaken, Onyedika, Nielsen; Jutgla, Sowah.

Desfalques

Atlético de Madrid

Felipe, Llorente e Sergio Reguilon, machucados, estão fora.

Brugge

Mats Rits, Dedryck Boyata e Owen Otasowie, lesionados, estão fora.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 12 de outubro de 2022

• Horário: 13h45 (de Brasília)

• Local: Wanda Metropolitano, Madrid - ESP