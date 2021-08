Climão no Tottenham: Heung-Min Son curte post no Instagram que ironiza Harry Kane

O Manchester City está interessado em contratar o atacante da Inglaterra, no entanto, os Spurs estão determinados a manter sua estrela

O atacante do Tottenham, Heung-Min Son "curtiu" um post no Instagram que mostrava que Harry Kane ainda não tinha nenhum título pelo clube e também sobre o jogador ter faltado na sua apresentação no Tottenham para fazer exames.

Kane deveria ter voltado ao centro de treinamento dos Spurs para os testes da pré-temporada esta semana, isto porque, ele estava de férias desde que ajudou a Inglaterra a chegar à final da Eurocopa.

No entanto, o jogador de 28 anos ainda não voltou ao clube, alimentando rumores de uma possível transferência para o Manchester City, deixando os torcedores temendo que seu craque esteja de saída com essas ausências aos treinamentos.

Uma conta de torcedor do Tottenham no Instagram postou uma foto de Kane ao lado de Bill Nicholson, o técnico de maior sucesso dos Spurs, que aponta que o atacante ainda não conquistou um único título pelo clube.

A postagem afirma: "Um jogador nunca é maior do que um clube. ‘Harry Kane FC’ tem 0 troféus. Tottenham Hotspur tem 26 troféus."

Mais adiante no texto, há também uma referência de que Kane não deve voltar ao Spurs até o final da semana, sugerindo que seu futuro ainda não foi discutido. O post no Instagram recebeu mais de 2.000 curtidas até agora, embora Son tenha removido sua curtida inicial da postagem.

(Foto: Instagram.com/thfcsource)

O atacante ainda tem três anos para cumprir de seu contrato atual com o Spurs, porém, como a Goal confirmou, ele expressou seu desejo de deixar o clube em maio para encontrar novos desafios.

A Goal também apurou que o Manchester City está disposto a fazer uma oferta de 139 milhões euros (858 milhões de reais) pelo atacante da seleção da Inglaterra, mas as negociações entre os dois clubes ainda não começaram.

O Tottenham terminou em sétimo lugar na Premier League na temporada passada e prolongou sua série sem troféus para 13 anos, isto, fez com que Kane admitisse que ainda tem um desejo ardente de ganhar os "maiores prêmios" na sua carreira.