Clima no United com Mourinho "não era saudável", diz Alexis Sanchéz

Chileno disse que perdeu a confiança com o ex-treinador, apesar de afirmar que o português é um dos melhores técnicos do mundo

Alexis Sanchez disse que o ex-técnico do Manchester United, Jose Mourinho, criou uma atmosfera que não era saudável no Old Trafford.

Mourinho foi demitido em dezembro e substituído por Ole Gunnar Solskjaer, em meio a relatos de inquietação nos vestiários do United.

Sánchez chegou ao clube vindo do Arsenal a pedido de Mourinho em janeiro do ano passado, mas o atacante de 30 anos caiu em desgraça com o português.

O chileno marcou apenas cinco gols em todas as competições desde que chegou ao clube e disse que perdeu a confiança com Mourinho.



(Foto: Getty Images)

"Mourinho é um dos melhores treinadores do mundo, da maneira que ele treina, como estuda vídeos, o jeito como ele faz as coisas", disse Sanchez à BBC.

"Mas dentro do grupo havia aquela sensação de que você estava no time, depois fora. Às vezes eu não jogava, então eu jogava, então eu não jogava e como jogador você perdia a confiança. Então criou-se uma atmosfera que não era saudável", afirmou.

"Pratico futebol desde os cinco anos e se a bola for tirada de mim é como se perdesse minha alegria", completou.

Mesmo agora sob o comando de Solskjaer, Sanchez segue tendo poucas oportunidades. Sobre o chileno, o técnico disse que "não pode fazer nada" e que o jogador "precisa se encontrar".

O Manchester United enfrenta o Chelsea nesta segunda-feira (18), pela FA Cup, às 16h30 (de Brasília).