Clima esquentou em NEC x Feyenoord: jogador furioso parte para cima de Gjivai Zechiël nos corredores internos do estádio

O primeiro tempo de NEC x Feyenoord não é exatamente de encher os olhos, mas nos acréscimos antes do intervalo o clima esquentou de repente. Noë Lebreton e Gjivai Zechiël já haviam se estranhado em campo, mas na entrada do túnel dos jogadores houve ainda um desdobramento chamativo.

Isso pode ser visto em imagens da ESPN. Ao que tudo indica, Clement Bischoff ainda não havia terminado a discussão e claramente busca o confronto físico com Zechiël, que pouco antes também já havia se envolvido na confusão.

Nisso, Bischof chega até a dar uma leve cabeçada e depois precisa ser contido por Jeremiah St. Juste e um membro da comissão do NEC. “Let’s see, let’s see”, grita ele para Zechiël, que antes disso provavelmente também já havia dito algo a Bischoff.

No fim, a situação parece ter sido controlada após a intervenção de vários jogadores, embora Charles Vanhoutte ainda coloque a mão na lente da câmera por um instante, o que impede que as imagens seguintes do incidente sejam vistas.

No entrevero em campo, Lebreton e Zechiël, aliás, foram punidos com cartão amarelo. Luciano Valente também apareceu muito exaltado, mas escapou sem cartão. O placar no intervalo de NEC x Feyenoord é de 0 a 0, após um primeiro tempo com poucas chances.