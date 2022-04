Clermont x PSG: onde assistir ao vivo, horário e informações da Ligue 1 21/22

Clermont e PSG se enfrentam neste sábado (9), no estádio Gabriel-Montpied, a partir das 16h (de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Clermont x PSG DATA Sábado, 9 de abril de 2022 LOCAL Gabriel-Montpied, Clermont - FRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada, e o Star+, no streaming, vão transmitir o jogo deste sábado, no estádio Gabriel-Montpied.

MAIS INFORMAÇÕES

O PSG reencontrou a vitória na Ligue 1 na última rodada e voltou a abrir mais vantagem na liderança, agora com 68 pontos.

Do outro lado, o Clermont é o 17º colocado, com 28 pontos marcados e precisa vencer para seguir fora da zona de rebaixamento.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA PSG 5 x 1 Lorient Ligue 1 3 de abril de 2022 Monaco 3 x 0 PSG Ligue 1 20 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO PSG x Olympique Ligue 1 17 de abril de 2022 15h45 (de Brasília) Angers x PSG Ligue 1 20 de abril de 2022 16h (de Brasília)

CLERMONT

JOGO CAMPEONATO DATA Clermont 2 x 3 Nantes Ligue 1 3 de abril de 2022 Lens 3 x 1 Clermont Ligue 1 19 de março de 2022

Próximas partidas