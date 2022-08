Clermont x PSG: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Ligue 1

Partida acontece neste sábado (6), pela primeira rodada do Campeonato Francês; veja como acompanhar na tv e na internet

Clermont e PSG entram em campo neste sábado (6), no Stade Gabriel Montpied, a partir das 16h (de Brasília), pela primeira do Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Com todo os jogadores à disposição, o Clermont quer ir a campo com força total para enfrentar o poderoso rival e conquistar seus primeiros pontos no campeonato.

Do outro lado, o PSG, atual campeão francês, quer reescrever uma nova história com seu estrelado elenco. A única baixa no time parisiense é Draxler, que segue se recuperando de uma lesão no joelho.

Já Mbappé, que cumpriu suspensão na Supercopa da França, retorna ao time e forma o trio de ataque ao lado de Messi e Neymar.

Prováveis escalações

Possível escalação do Clermont: Djoco; Zeffane, Seidu, Ogier, Borges; Gonalons, Magnin; Dossou, Berthomeir, Rashani; Andric.

Possível escalação do PSG: Donnarumma; Ramos, Kimpembe, Marquinhos; Hakimi, Vitinha, Verratti, Mendes; Messi; Mbappe, Neymar.

Desfalques da partida

Clermont:

sem desfalques confirmados.

PSG:

Draxler: lesionado.

Quando é?

JOGO Clermont x PSG DATA Sábado, 6 de agosto de 2022 LOCAL Stade Gabriel Montpied, Clermont - FRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Clermont

JOGO CAMPEONATO DATA Touluse 0 x 1 Clermont Amistoso 31 de julho de 2022 Clermont 2 x 0 Rodez Amistoso 27 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Reims x Clermont Ligue 1 14 de agosto de 2022 10h (de Brasília) Clermont x Nice Ligue 1 21 de agosto de 2022 10h (de Brasília)

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA PSG 4 x 0 Nantes Supercopa da França 31 de julho de 2022 PSG 6 x 2 Gamba Osaka Amistoso 25 de julho de 2022

Próximas partidas