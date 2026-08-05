Cláusula surpreendente: os detalhes do contrato de Salah com o Trabzonspor

O craque egípcio Mohamed Salah concluiu oficialmente sua transferência para o Trabzonspor, da Turquia, nesta quarta-feira, iniciando um novo capítulo em sua carreira esportiva.

Salah deixou o Liverpool ao fim da última temporada, depois de 9 anos dentro da fortaleza de Anfield, repletos de conquistas individuais e coletivas.

O Trabzonspor é considerado o sétimo clube na carreira de Salah, depois de Al Mokawloon Al Arab, Basel, Chelsea, Fiorentina, Roma e Liverpool.









Por sua vez, o jornal turco "AKSAM" revelou os detalhes do contrato de Salah com o Trabzonspor, afirmando que o craque egípcio assinou um contrato de duração de dois anos com o clube turco.

O jornal acrescentou que Salah receberá 17 milhões de euros como salário anual no Trabzonspor.

A publicação apontou ainda uma cláusula de destaque no acordo, segundo a qual Salah ficará com 20% da receita da venda de produtos que levem seu nome ou sua imagem por parte do clube.

Vale lembrar que Salah entrou em negociações com o Besiktas em um momento anterior da atual janela de transferências de verão, mas não chegou a assinar devido às divergências sobre as questões financeiras do contrato.