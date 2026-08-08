A transferência do marfinense Yan Diomande para o Real Madrid não foi apenas uma negociação recorde, que superou a marca anterior na história do Leipzig, ao atingir o valor de 125 milhões de euros, mas trouxe em seus detalhes uma cláusula especial que pode render ao clube alemão ganhos adicionais no período que vem pela frente.

Diomande, de 19 anos, transferiu-se para o Real Madrid em uma negociação que se tornou a mais cara da história do Leipzig, mas o clube alemão conseguiu garantir uma vantagem adicional no acordo, que consiste em uma partida de homenagem reunindo as duas equipes em Leipzig.

De acordo com informações do jornal alemão "Bild", a transferência de Diomande para o Real Madrid incluiu o acordo para a realização de uma partida de homenagem entre os dois clubes em Leipzig, cláusula que o clube alemão costuma incluir em várias de suas grandes negociações.

Não foi a primeira vez que o Leipzig obteve tal vantagem, já que transferências de jogadores de destaque no passado incluíram amistosos acordados contratualmente contra grandes clubes europeus.

Esses acordos incluíram uma partida contra o Manchester City após a transferência de Josko Gvardiol em 2023, e outra contra o Barcelona após a saída de Dani Olmo em 2024, além de uma partida contra o Manchester United após a transferência de Benjamin Sesko em 2025. Anteriormente, a transferência de Julian Nagelsmann para o Bayern de Munique em 2021 também incluiu um acordo semelhante.

A data ainda é desconhecida

Espera-se que o Real Madrid dispute a partida de homenagem contra o Leipzig, mas a data ainda não foi definida.

Por outro lado, o clube alemão enfrentará o maior campeão da Liga dos Campeões da Europa neste verão, no âmbito de suas preparações para a nova temporada, já que disputará uma partida contra o Real Madrid como último teste antes do início da temporada.

Em 15 de agosto, será realizada outra partida contra um dos grandes clubes na cidade de Munique, enquanto a data do confronto com o Real Madrid ainda é desconhecida.

O acordo traz outra boa notícia para o Leipzig, já que o clube alemão garante o recebimento de uma compensação estimada em cerca de 1,3 milhão de euros caso não seja possível chegar a uma data adequada para a realização da partida de homenagem.

Esse valor equivale aproximadamente à receita que o Leipzig poderia ter obtido com a partida, seja por meio da venda de ingressos ou de receitas de hospitalidade.

Assim, o Leipzig garantiu para si um ganho financeiro adicional caso a partida não seja realizada, sem perder o valor econômico que se esperava que o confronto gerasse dentro de campo.

A condição não é somada ao valor da transferência

O valor da compensação de cerca de 1,3 milhão de euros não é uma taxa adicional sobre a transferência de Diomande, mas está incluído entre os bônus e incentivos vinculados à negociação.

O valor total da transferência pode chegar a 140 milhões de euros caso sejam cumpridas as condições relacionadas ao desempenho do jogador e ao seu sucesso com o Real Madrid.

Por outro lado, o contrato de transferência de Diomande não inclui qualquer cláusula que conceda ao Leipzig uma porcentagem sobre o valor de uma futura revenda do jogador.

Dessa forma, o clube alemão contentou-se em obter um enorme valor de transferência, além de incentivos vinculados à carreira do jogador, bem como a cláusula específica da partida de homenagem.

Diomande se torna embaixador da Red Bull

A relação de Diomande com o sistema Red Bull não terminou com sua transferência do Leipzig para o Real Madrid, já que o jogador marfinense estava no radar de interesse da empresa de bebidas energéticas mesmo antes da realização da partida de homenagem.

Simultaneamente à sua transferência para o Real Madrid, Diomande foi contratado por três anos para ser embaixador da marca pertencente à empresa Red Bull, em um passo que reflete o patamar que o jogador alcançou em idade precoce.

Diomande é visto atualmente como um dos mais destacados talentos ofensivos em ascensão do futebol mundial, depois de chamar a atenção graças à sua rápida evolução e ao seu nível notável.

Caso o jogador marfinense mantenha sua trajetória ascendente com o Real Madrid, a Red Bull terá garantido um dos mais destacados embaixadores de sua marca nos próximos anos, mas desta vez com a camisa do clube merengue em vez da camisa do Leipzig.

Assim, Diomande se junta à lista de jogadores de destaque associados à marca, entre os quais o brasileiro Neymar, Xavi Simons, jogador do Tottenham Hotspur, além do húngaro Dominik Szoboszlai, jogador do Liverpool.